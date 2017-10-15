圖片版權 Jon Cluett Image caption 這趟因哈利波特電影而聲名大噪的觀光列車在克魯特一家滯留的小屋附近臨時停車。

受困於蘇格蘭高地的一個家庭被「霍格華茲特快車」（Hogwarts Express）救了出來，這是魔法嗎？

瓊恩·克魯特（Jon Cluett）和妻子海倫（Helen）克魯特還有他們四名年幼的孩子受困於蘇格蘭高地洛哈伯（Lochaber）的小屋中，因為他們的獨木舟被漲起的河水沖走。

失去獨木舟的他們必須長途跋涉穿越沼澤才能回到車上，因此他們打電話向警方求助。

令他們喜出望外的是，警方安排了出現在《哈利波特》（Harry Potter）電影裏的蒸汽火車來接他們。

這趟詹姆斯黨號（Jacobite）巡行於蘇格蘭高地之間，途經同樣出現在哈利波特電影中的百年名橋——格蘭芬南高架橋（Glenfinnan Viaduct）。

圖片版權 Reuters Image caption 《哈利波特》系列電影讓詹姆斯黨號通過格倫芬南大橋的壯麗景觀微世人所認識。

克魯特夫婦與他們六歲、八歲、10歲和12歲的孩子們本來正在享受學期中假期，他們待在埃爾特湖（Loch Eilt）南岸的小屋。

「你可以艱苦地跋涉而入，或是從公路下到河面，劃十分鐘的獨木舟越過湖。我們有個獨木舟，所以我們划船到小屋。」克魯特先生解釋。

「我們全待在小屋裏，感到溫暖舒適且飽足，一切都很好，但我們應該把獨木舟牢牢綁好，遠離河邊。昨天我女兒醒來說：『爸爸，水漲得很高』。」

整個區域都浸在水裏了，我用來固定船的石頭已經被沖走，船也不見了。

圖片版權 Jon Cluett Image caption 位於照片遠處的小屋可以輕鬆地划艇抵達，走路卻沒那麼容易。

克魯特家族評估他們能回到自家車上的選項──帶著年幼的孩子行走三英里（4.83公里）穿越沼澤地，或是沿著附近的鐵路走。這些他們評估過後都認為不可行或太危險。

「最後我決定，唯一的選項就是打給警察，問他們有沒有能幫助他們的方法，」克魯特先生說。

警察給他們一個神奇的解決方法──他們安排下一趟行經附近的火車在小屋附近多停留一站。

「燦爛的笑容」

「最棒的是，這還不只是一般的火車，來的是Jacobite蒸汽火車，就是哈利波特電影裏的霍格華茲特快車。」

克魯特家族歡天喜地地打包他們的行李，登上400公尺外的火車。

「我們把所有的東西都丟進同一個袋子裏，然後在火車抵達的同時衝出小屋，」克魯特先生說。

「火車越來越接近，我們跑過去，行李東倒西歪，孩子的臉上露出大大的笑容，這一切都開始變得好玩。」

「我有一點傷心因為我的船丟了，但孩子們看到蒸汽火車來時，所有的悲傷都從他們臉上消失了，取而代之的是興奮和有趣，這是擁有一趟真正冒險的喜悅。」

圖片版權 Jon Cluett Image caption 從遇險到脫險，這次歷險過程對於克魯特一家來說再奇幻不過。

克魯特家族在下一站被放下車，在這裏克魯特先生能夠搭便車去取回他的車。

他回憶：「孩子們真的經歷了一場冒險，我們都經歷了一場冒險。非常感謝幫助我們的每一個人。」

他唯一難過的是他的獨木舟還是沒有被找到，雖然他還是抱著會有人找到他獨木舟的希望。

「我認為它應該還在湖的某處，它是一個紅色的大獨木舟，如果你看到它請告訴我，這將會讓冒險故事有個完美結局。」