是魔法？哈利波特的霍格華茲快車蘇格蘭高地上助人脫困
受困於蘇格蘭高地的一個家庭被「霍格華茲特快車」（Hogwarts Express）救了出來，這是魔法嗎？
瓊恩·克魯特（Jon Cluett）和妻子海倫（Helen）克魯特還有他們四名年幼的孩子受困於蘇格蘭高地洛哈伯（Lochaber）的小屋中，因為他們的獨木舟被漲起的河水沖走。
失去獨木舟的他們必須長途跋涉穿越沼澤才能回到車上，因此他們打電話向警方求助。
令他們喜出望外的是，警方安排了出現在《哈利波特》（Harry Potter）電影裏的蒸汽火車來接他們。
這趟詹姆斯黨號（Jacobite）巡行於蘇格蘭高地之間，途經同樣出現在哈利波特電影中的百年名橋——格蘭芬南高架橋（Glenfinnan Viaduct）。
克魯特夫婦與他們六歲、八歲、10歲和12歲的孩子們本來正在享受學期中假期，他們待在埃爾特湖（Loch Eilt）南岸的小屋。
「你可以艱苦地跋涉而入，或是從公路下到河面，劃十分鐘的獨木舟越過湖。我們有個獨木舟，所以我們划船到小屋。」克魯特先生解釋。
「我們全待在小屋裏，感到溫暖舒適且飽足，一切都很好，但我們應該把獨木舟牢牢綁好，遠離河邊。昨天我女兒醒來說：『爸爸，水漲得很高』。」
整個區域都浸在水裏了，我用來固定船的石頭已經被沖走，船也不見了。
克魯特家族評估他們能回到自家車上的選項──帶著年幼的孩子行走三英里（4.83公里）穿越沼澤地，或是沿著附近的鐵路走。這些他們評估過後都認為不可行或太危險。
「最後我決定，唯一的選項就是打給警察，問他們有沒有能幫助他們的方法，」克魯特先生說。
警察給他們一個神奇的解決方法──他們安排下一趟行經附近的火車在小屋附近多停留一站。
「燦爛的笑容」
「最棒的是，這還不只是一般的火車，來的是Jacobite蒸汽火車，就是哈利波特電影裏的霍格華茲特快車。」
克魯特家族歡天喜地地打包他們的行李，登上400公尺外的火車。
「我們把所有的東西都丟進同一個袋子裏，然後在火車抵達的同時衝出小屋，」克魯特先生說。
「火車越來越接近，我們跑過去，行李東倒西歪，孩子的臉上露出大大的笑容，這一切都開始變得好玩。」
「我有一點傷心因為我的船丟了，但孩子們看到蒸汽火車來時，所有的悲傷都從他們臉上消失了，取而代之的是興奮和有趣，這是擁有一趟真正冒險的喜悅。」
克魯特家族在下一站被放下車，在這裏克魯特先生能夠搭便車去取回他的車。
他回憶：「孩子們真的經歷了一場冒險，我們都經歷了一場冒險。非常感謝幫助我們的每一個人。」
他唯一難過的是他的獨木舟還是沒有被找到，雖然他還是抱著會有人找到他獨木舟的希望。
「我認為它應該還在湖的某處，它是一個紅色的大獨木舟，如果你看到它請告訴我，這將會讓冒險故事有個完美結局。」