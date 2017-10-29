圖片版權 PA Image caption 戈夫（左）被批評搞砸了《今日》欄目的「生日會」。

英國環境大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove；英國駐港澳總領館官方漢化名：高文浩）在BBC第四電台晨間新聞欄目《今日》（Today）的直播上拿牽涉連串性侵醜聞的好萊塢製片人哈維‧韋恩斯坦（Harvey Weinstein）來開玩笑，他其後表示「毫無保留地」道歉。

戈夫星期六（10月29日）出席《今日》開播60週年特備節目接受採訪時稱，接受該欄目王牌主持約翰·漢弗萊（John Humphrys）就好像走進了韋恩斯坦的睡房一樣。

他還說：「你只能盼望能保住面子走出來。」

戈夫這番話引發執政保守黨議員等英國政界人士的猛烈批評，最終他在Twitter上發帖承認言論不當，予以道歉，但堅稱那只是「笨拙地試圖幽默」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @michaelgove Apologies for my clumsy attempt at humour on R4 Today this morning -it wasn't appropriate. I'm sorry and apologise unreservedly — Michael Gove (@michaelgove) 2017年10月28日

韋恩斯坦至今先後被50多名女演員和女性工作人員指控強姦、性侵犯與性騷擾，最新挺身指控韋恩斯坦強姦的有美劇《黑道家族》（The Sopranos；港譯《人在江湖》）的女演員安娜貝拉·斯奧拉（Annabella Sciorra）。一些知名華裔女演員也稱對韋恩斯坦的行為早有所聞。

這些指控的案發場所多為酒店房間。英國與美國警方分別開展相關調查，而韋恩斯坦本人則堅稱一切性接觸都是雙方你情我願。

讓我們重組一下「案發經過」

事發於英國夏令時間08:10。在《今日》欄目的傳統上，這通常是每天廣播中最重要的一節政治性現場採訪。戈夫當時與在野工黨前黨魁尼爾·金諾克勳爵（Neil Kinnock, Baron Kinnock）同場受訪。

作為《今日》欄目60壽辰紀念廣播，節目從慣常直播地點BBC廣播大廈移師倫敦市中心Wigmore Hall會堂，在數百名現場觀眾前直播。戈夫與金諾克勳爵也不是被主持人質詢，而是讓兩人評價《今日》欄目和主持人的看法。

戈夫說：「有時候，我想進來約翰您的演播室就好像要進去韋恩斯坦的睡房一樣。」

現場觀眾裏面有人朗聲大笑，有人鼓掌。此時，金諾克勳爵說：「約翰這哪止是揩油啊！」

戈夫回話說：「你只能盼望能保住面子走出來。」

戈夫與金諾克勳爵馬上在網絡平台上飽受千夫所指。據威爾士在線網站報道，金諾克勳爵隨後也發表了道歉聲明。

圖片版權 PA Image caption 戈夫聲稱這是幽默「」

Image caption 約翰·漢弗萊（John Humphrys）出身於新聞播音世家。

戈夫開涮完，其他人怎樣回涮他？

蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）對戈夫這位倫敦中央大員說：「女性被侵犯與強姦絶非開玩笑的材料，我們這樣說也不會顯得我們『毫不幽默』。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @NicolaSturgeon Women being abused and raped is not a laughing matter. And it doesn’t make us ‘humourless’ to say so. https://t.co/zWXWAdVWmz — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 2017年10月28日

前大倫敦副市長，英國議會上議院綠黨議員珍妮·瓊斯女男爵（Jenny Jones, Baroness Jones of Moulsecoomb）批評戈夫的言論荒謬，但同時指出事發時觀眾席上哄堂大笑的局面。不過她再三強調這絶不能拿來開玩笑。

當時身處現場的《衛報》媒體十五主編魯迪克（Graham Ruddick）則指出，雖然有人放聲大笑，但坐在他身邊的不少人瞬間「黑臉」，展露出不屑的表情。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @GrahamtRuddick While there was laughter in Today audience after Michael Gove's comment, others around me sat blank-faced or with a look of disgust — Graham Ruddick (@GrahamtRuddick) 2017年10月28日

跨媒體記者與節目主持Lucy Siegle 則批評戈夫在《今日》的生日會上讓所有人掃興。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @lucysiegle Your ‘joke’ suggests your instinct is to undermine victims & to minimise impact of sexual assaullt. Plus you ruined @BBCr4today birthday. — lucy siegle (@lucysiegle) 2017年10月28日

戈夫發表這番言論之際，工黨現任黨魁科爾賓在另一場合發表演說，當中提到任何性騷擾女性的下議院議員必須「被問責到底」。

與此同時，針對英國報章報道有議會女性僱員透過手機即時通訊應用來互相分享議員性騷擾行為信息，唐寧街首相府稱這令人「深切憂慮」。