英國政壇"揭露性醜聞風"越刮越猛

Image caption 英國西敏寺颳起一場"揭露性醜聞"暴風雨。

英國工黨女議員哈麗雅特·哈曼對BBC說，一系列針對議員們性侵或性騷擾的指責並非是無中生有。

哈麗雅特·哈曼曾是目前在野工黨的副領袖和代領袖，過去曾仍英國政府內閣大臣和婦女事務部部長。

她說："有很多男人認為它已經成了一場抓女巫的運動（無中生有、政治迫害）。它不僅不是無中生有，而是來的太遲了。"

上周五，一名執政的保守黨議員和一名工黨議員分別因為受到性騷擾指責被各自的政黨暫停議員職務。

上周三，英國國防大臣法倫因為性騷擾醜聞辭職，成為英國議會性醜聞出現以來第一個辭去政府職務的政客。

但也有一些議員不同意目前"這股揭露性醜聞風"。保守黨議員羅傑·蓋爾爵士對BBC說，他呼籲人們"不要輕率下結論"。他認為目前的醜聞已經演變成一場"抓女巫的運動"。

"抓女巫運動（Witch Hunt）"

在中世紀時，歐洲人對疫病等缺乏了解，認為是魔鬼所致。天主教會在歐洲各國社會上掀起了長達數百年的"抓女巫運動（Witch Hunt）"，無數良家婦女被誣為"女巫"被捕受到折磨，或被斬首示眾，或慘遭淹死、砸死、燒死等極刑。有關法案直到上個世紀才逐漸廢除。

這一名詞演化為無中生有、政治迫害的意思。

在美國好萊塢大腕韋恩斯坦性醜聞持續發酵之際，數十名英國議員被指涉及性侵，引起輿論關注。

英國首相特雷莎·梅承諾要採取行動保護政府僱員不受性騷擾侵犯。為英國政客工作的女性一般都屬於自由職業者，她們沒有投訴僱主的方便渠道。

圖片版權 PA Image caption 英國工黨女議員哈麗雅特·哈曼對BBC說，一系列針對議員們性侵或性騷擾的指責並非是無中生有。

上周五，英國保守黨發佈了一份新的行為規則，並立即開始採用一個新的投訴機制。

英國大明星和《紙牌屋》

從美國好萊塢大腕韋恩斯坦性醜聞曝光開始，英國影視和文化界也掀起了一股"揭露性醜聞風"。

長期在英國生活和工作的美國奧斯卡影帝凱文·斯派西（Kevin Spacey）被幾名英國後輩明星指責涉嫌性侵青少年。

圖片版權 Reuters Image caption 長期在英國生活和工作的美國奧斯卡影帝凱文·斯派西（Kevin Spacey）被幾名英國後輩明星指責涉嫌性侵青少年。

雖然斯派西否認說他記不得有關事件，但英國影視文化公司都立即和他劃清界線。

世界最大的網絡影視製作公司Netflix已經表示要和斯派西劃清界限，不僅將暫停斯派西在其熱播劇集《紙牌屋》中的一切工作，同時也將拒絶發行由他主演、導演的任何電影。

英國警方也展開了對斯派西涉嫌性侵的調查。