「天堂文件」：英女王海外投資是怎麼一回事

圖片版權 Getty Images Image caption 替英女王管理資產的"蘭開斯特公爵領地"稱，他們並不清楚原來向海外基金投資可以減少應繳稅款

「天堂文件」洩露的一些文件顯示，英女王的私人資產中有1,000萬英鎊的資金被調到海外作投資用途。

文件也顯示，替女王經營其價值五億英鎊私人地產的「蘭開斯特公爵領地」（Duchy of Lancaster）將這筆錢存入了一些設在開曼群島和百慕大群島的基金中。

少量的資金則流入電器零售商BrightHouse的母公司，該公司讓顧客按揭付款，從中徵收高額利息，因此被指控盤剝窮人。

另外，也有資金投入到Threshers的零售連鎖店，該店後來破產，令政府損失稅款1,750萬英鎊，並造成6千人失業。

「蘭開斯特公爵領地」表示，目前在BrightHouse的投資價值3,208英鎊，也澄清它沒有介入這家公司任何投資決定。

「蘭開斯特公爵領地」財務總監阿德科克（Chris Adcock）跟BBC說，「蘭開斯特公爵領地」是根據投資顧問的推介和意見制定投資策略。他說，根據投資顧問的強力推介，「蘭開斯特公爵領地」過去只有在一些「聲譽良好」的私人基金投資。

一名「蘭開斯特公爵領地」的發言人也說，「蘭開斯特公爵領地」有許多投資，其中一些資金是投放在海外的基金，所有的投資都經過審核，完全合法。他續指，英女王自願為所有「蘭開斯特公爵領地」透過投資賺取的利潤繳交稅款。

你的器材不支持播放多媒體材料 天堂文件：如何離岸藏好你的錢？

「蘭開斯特公爵領地」的聲譽

「蘭開斯特公爵領地」管理人指，他們並不知道原來向海外基金投資可以減少應繳稅款，也說它在投資的時候並不會考慮稅款的問題。

「天堂文件」洩露的文件顯示，「蘭開斯特公爵領地」在2004年向一家在百慕達登​​記的公司Jubilee Absolute Return Fund Limited投資500萬英鎊，這筆投資到2010年結束。

文件也顯示，「蘭開斯特公爵領地」在2005年也在一家名為Dover Street VI Cayman Fund LP的公司投資了750萬美元。根據文件的資料，這家公司有在一些醫療及科技公司進行投資。

而與BrightHouse有關的投資在2007年開始。那個時候，運作Dover Street VI Cayman Fund LP的美國公司要求「蘭開斯特公爵領地」向五個項目投資45萬美元，這其中包括英國高檔商業街上的兩家零售商。

這包括一家設在倫敦的私募基金Vision Capital。這家公司收購了BrightHouse的所有股份和Threshers75%的控制權。

圖片版權 Alamy Image caption 英國政府監管機構金融行為監管局曾批評BrightHouse並不是一個"負責任的放債人"

Threshers被收購後，承擔了新股東許多的負債，後來兩年多沒有繳交任何公司稅。該公司後來破產。

而Vision Capital大部份在BrightHouse的投資都被轉到一家總部設在盧森堡（Luxembourg）的公司，從此，這家公司在英國繳付的稅款大大減少。

BrightHouse的主要業務是向英國收入比較低的人售賣家庭電器和家具，讓他們買東西時不用一次付款，而是每月攤分。英國政府監管機構金融行為監管局（Financial Conduct Authority）在10月批評BrightHouse並不是一個「負責任的債權人」，下令它向249,000名顧客賠償共1,480萬英鎊。

「蘭開斯特公爵領地」指，它在開曼群島的投資將在2019或2020年結束，投資佔「蘭開斯特公爵領地」總資產0.3%。它說，它現在在BrightHouse的投資只佔總資產的0.0006%。「蘭開斯特公爵領地」沒有透露它現在在Threshers的投資詳情。

一名Vision Capital發言人表示，公司向來都有遵守所有法律，也有按時清繳應付的稅項。他說，任何質疑的說法都是「錯誤的」。

「蘭開斯特公爵領地」在2017年發佈的年度報告中寫道，在作出或不作出任何決定前，它都會考慮這些事情會否損害「蘭開斯特公爵領地」和英女王的名譽。

屬英國工黨的霍奇斯議員（Margaret Hodge）認為，英女王的投資顧問令女王聲譽受損，這令她「頗憤怒」。

她認為，任何負責處理英國王室金錢的人或公司都必須絶對透明，不可以接近洗黑錢、避稅、逃稅或以令人質疑的手法取收金錢等「骯髒」的事情。

圖片版權 AFP

為什麼BrightHouse備受批評？

英國議會在2015年發表報告，指BrightHouse向欠債人收取94%的利率。每五名BrightHouse顧客中，便有一人拖欠還款；而每十名顧客中，便有一人因未能凖時還款而被公司收回他們購買的東西。

報告引述了一個例子：BrightHouse向一名顧客出售一個價值644英鎊的冰箱，這名顧客透過BrightHouse的計劃購買這個冰箱後，卻在五年內總共要付出1,716英鎊。

BrightHouse回應指控時說，它是一家十分負責任的公司，透過旗下300家店子向一些無法透過傳統方法借貨的顧客提供服務。它之前也跟《衛報》說，它有遵守所有適合的稅務法例，也有按時清繳應給的稅款。

「蘭開斯特公爵領地」的回應

「蘭開斯特公爵領地」回應說，英女王對「蘭開斯特公爵領地」的資產十分重視，她有一名總監和委員會負責管理這些資產，而總監又會將管轄權下放給委員會。

「蘭開斯特公爵領地」還說，Dover Street VI Cayman Fund LP的投資者會承諾把資金投放「一段特定的時間」，也不會以投資者的名義改變它任何投資或把資金「最終投放到哪裏」的決定。

「蘭開斯特公爵領地」透露，它還有把資金投放在一個位於愛爾蘭的基金。

「蘭開斯特公爵領地」的總監是一名政府官員，也是英國內閣其中一名成員，但不會對「蘭開斯特公爵領地」的實質管理作太大介入。現任總監是英國保守黨主席麥樂賢（Patrick McLoughlin）。

「蘭開斯特公爵領地」在2005年9月開始向Dover Street VI Cayman Fund LP投放資金時，總監是工黨國會議員赫頓（John Hutton）。

而「蘭開斯特公爵領地」開始向Vision Capital投放資金時，總監是工黨領袖艾德·米利班德（Ed Miliband）。而他剛好在2016年，曾經在一個BBC節目上呼籲應該更好地監管BrightHouse這種讓顧客分期把所購產品付款的公司。

「天堂文件」

「天堂文件」是近期洩露的一批文件，大多來自離岸法律服務公司「阿普比」，也包括19個稅收管轄區的公司註冊信息。

這批文件共計1340萬份，揭示了各國政治人物、名人、大公司和商界領袖的財務交易情況。

這些文件是由德國《南德意志報》首先獲得的，該報隨後邀請國際調查記者聯盟（ICIJ）共同進行調查。

全球有67個國家的近百家媒體參與了這項調查，BBC的調查是由《廣角鏡》新聞調查節目主導的。

BBC並不了解信息來源的身份。