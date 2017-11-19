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明天（11月20日）是英女王和愛丁堡公爵菲利普親王結婚70週年，為此他們拍了一張新肖像。

這對王室夫婦周一將會在溫莎城堡與親友共晉晚餐慶祝「白金婚」這個大日子。

他們在1947年舉行婚禮的的西敏寺亦會鳴鐘祝賀。

皇家郵政推出一系列6款紀念郵票，讓大家重溫他們定婚與結婚的情景。

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英女王和菲利普親王是首對慶祝「白金婚」的英國王室夫婦。

當年英女王還是21歲的伊麗莎白公主，她的丈夫當年則是26歲。

今年也是英國女王伊麗莎白二世登基65週年。她由2015年開始便是英國王室中在位最長的君主。

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兩人最新的肖像由名人攝影師馬特‧霍利約克（Matt Holyoak）操刀，他們身後是畫家托馬斯‧庚斯博羅（Thomas Gainsborough）在1781年為喬治三世和夏洛特女王所畫的畫像，喬治三世和夏洛特女王經歷57年婚姻，時長是王室史上第二。

新肖像中，女王穿著的雪白色長裙由安傑拉‧凱莉（Angela Kelly）設計，凱莉由2002年開始擔任女王的私人助手及裁縫師。

女王所配戴的「聖甲蟲」胸針是安德魯‧格里馬（Andrew Grima）設計並在1966年送贈給女王的禮物。胸針鑲有黃金、刻紅寶石、鑽石。