當我凝視兒子眼睛時 能看到那個強暴者影子
這件事發生前我是一名單身母親，已經有兩個孩子。
我們兩人是通過一個共同的朋友相識的。兩人成為了朋友，很正常的朋友，只是朋友而已，而且這種關係大約持續兩年左右。
我對他很坦白，我說我並不想發展成某種關係。我只想自己一個人，但我樂於與他做朋友。
有一天，我到他家去，突然我感覺他離我的距離太近了，讓我感到很不舒服。
我試圖躲開，並伸手推他。但一切都發生的太迅速。他的力氣很大，我根本無法招架。我當時一下了就懵了，一動也動不了。
我失去了反抗的能力。我整個人都不知所措了。
之後，他一言不發，他站起身走了出去。他走出家門，開車走了。他一句話都沒有跟我說。
我自己走回了家，我受了傷。我當時也沒有多想就回到了家。
我只是想回到我所熟悉的環境中。 我當時把孩子托給我的鄰居朋友照管。
我回家時孩子們在鄰居家睡覺，屋子裏空無一人，我略感到些安慰。
我沒有跟任何人講這件事，因為我覺得人們會評判我，認為我是自找麻煩。
而且，因為我們兩人認識，我沒有把此事看作是跟在街上受到陌生人強暴一樣的嚴重。因此，我也沒有報警。
第二天，我去問他為什麼會那樣做。他聲稱他什麼都記不得了。
他並沒有否認這件事的發生，但說自己真的不記得發生了什麼。這聽上去很奇怪。
我當時無言以對，因為我不知道我該如何反應。
我只能把注意力都轉移到我孩子的身上。
但當我發現自己懷孕後，就把這一消息告訴了他。
他的反應更讓我感到吃驚，因為他並沒有說"這不是我的孩子"。
雖然他不承認導致我懷孕事件的真相，但他從未否認過這是他的孩子。
我當時並沒有考慮過墮胎，雖然我可以這麼做。
我個人並不反對墮胎。但我覺得如果我"殺掉"了我腹中的胎兒反而會讓我感覺更糟糕。
也許，我太自私了吧。我並沒有考慮到將來這個孩子的生活。我只是覺得如果那樣的話我會感到受到更大的傷害。
因為我是單身母親，而且又懷孕了。人們不免帶著評判的目光看我，我知道。但我也不想解釋。
我知道別人看我的目光，我也知道別人在背後議論我。但我不想告訴別人我懷孕是因為遭到了強姦。
我也不願意讓人們覺得我是因為一夜情懷的孕，雖然這樣說好像好聽點。
我當然也不想別人對我的孩子品頭論足。因為這會影響到他。
我想保護我的兒子，就是因為這個原因我才能堅持下去。否則的話將無法忍受。
雖然我是強姦的受害者，但我的兒子是無辜的。
當我第一次抱他的時候，最讓我感到震驚的是他的眼睛和他父親一模一樣。
我第一次注視他的眼睛時，那一刻我感到毛骨悚然。
隨著孩子的長大，他的眼睛越來越像他的爸爸，即那個強姦我的人。
他們兩人都有著非常獨特的眼睛。
但憑良心說，我並沒有因為這個影響我和兒子之間的感情。但是有時他的眼神確實能帶給我痛苦的回憶。
我非常愛他，從他出生的那一刻起就愛他。
他從不問我有關他父親的問題。
但有時學校會讓孩子們寫有關家人的文章或是展示父親的照片時，我就不得不跟他解釋。
遇到這種時候， 我會覺得很艱難。
我是在最近幾年才把身世告訴一些人的，那些我認識的人，並且認識我兒子的一些熟人。
我承認無論做出哪種選擇，都會面臨巨大的挑戰。但我從不後悔把這個孩子生下來。也不想把他送給他人撫養。
有時，我會覺得非常孤獨，非常艱難。但我一直認為兒子是這一不幸事件中的唯一安慰。
（插圖：Katie Horwich）