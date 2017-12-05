「每頓只吃200卡讓我擺脫二型糖尿病」

Image caption 伊莎貝爾·穆雷：我現在不覺得自己是個糖尿病人。

英國紐卡斯爾和格拉斯哥的醫生們宣佈，在一項「有分水嶺意義」的試驗中，近一半病人成功逆轉了二型糖尿病。

參加該試驗的糖尿病人，在近五個月的時間裏，嚴格控制卡路里攝入，大幅度減肥。

65歲的伊莎貝爾·穆雷，將體重從95公斤減少至70公斤，如今不再需要服藥。她說：「我又重新開始生活。」

英國糖尿病慈善機構表示，這一試驗是個里程碑，有可能幫助數百萬計的糖尿病人。

伊莎貝爾，是參加這一試驗的298名病人之一。

她的血糖值曾經非常高，每次就診後，醫生都增加她的藥物劑量。

於是她參加了這一為期17周的試驗，每天不再做飯也不再採購食品，只吃流食。為了保證試驗不受干擾，她甚至不與丈夫一起進餐。

她每天吃四頓流食——也就是每頓只有一包粉狀的食物，用水攪拌成湯或糊。這包食物總共約含200卡路里，但營養平衡適宜。

伊莎貝爾向BBC表示，這麼吃並不太難，因為「你不用想吃什麼」。

病人成功減少體重後，營養師將為他們引入健康的固體輔食。

伊莎貝爾說，「吃回正常食品其實是最難的部分」。

這一試驗的結果，發表在著名醫學雜誌《柳葉刀》上的同時，也呈交給了國際糖尿病聯合會。結果顯示：

開始這一試驗的病人，46%一年以後病情有所緩解；

減肥15公斤或以上的病人中，86%的二型糖尿病有緩解；

而目前接受最好治療的糖尿病人，僅4%病情有緩解。

紐卡斯爾大學大學的羅伊·泰勒教授（Roy Taylor）向BBC表示：「這是個分水嶺。」

「我們在開始這項試驗以前，醫生和專家們都認為二型糖尿病是不可逆轉的。」

「但如果我們迎難而上，讓病人走出危險境地，他們的糖尿病可以緩解。」

不過，醫生們並不將此稱為痊癒。如果體重再增加，那麼糖尿病也會再復發。

伊莎貝爾說，「我不會再走回頭路了。」 她的體重已經保持了兩年。

減肥功效？

人體脂肪聚集在胰腺旁邊，對控制血糖值的胰腺β細胞造成壓力，使它們不再產生足夠的胰島素，導致血糖值失控上升。

而節食減肥後，胰腺又可以重新正常工作。

不過，這些試驗的參加者都是在最近六年確診的糖尿病人。一般認為，患二型糖尿病時間過長的話，已經造成的損害可能是無法逆轉的。

格拉斯哥大學的麥克·林恩教授（Mike Lean）向BBC表示：「這是令人興奮的試驗。」

「我們現在有明確的證據證明減肥10至15公斤，就足以讓糖尿病出現逆轉。」

目前全世界每11個人中就有1人患有糖尿病，其中絶大部分是患二型糖尿病。

失控的血糖值傷害整個身體，造成器官衰竭、失明甚至截肢。

僅在英國，國民醫療系統（NHS）每年用於治療糖尿病的費用就高達100億英鎊。

伊莎貝爾說：「我現在不覺得自己是個糖尿病人。」

她說：「你必須有決心，必須有所凖備，任何人只要決心夠了應該都能做到。」