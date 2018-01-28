不算不知道：英倫情人達西先生到底多富有？

Image caption 伊麗莎白與達西先生終成眷屬

1813年1月28日，簡·奧斯汀的《傲慢與偏見》在英國出版。

沒有色情、沒有兇殺；不用學校施壓、不用父母強迫，整整205年過去了，《傲慢與偏見》依然是英國女性希望擁有、而不是從圖書館借來看看的愛情小說。

這部作品屢次被搬上銀屏、熒屏，為英國女性提供了一位永遠的大眾情人--達西先生。

也許算不上忠於原作，1995年BBC根據《傲慢與偏見》改編的同名電視連續劇中，當柯林·菲爾斯（Colin Firth）扮演的達西先生穿著濕透了的白襯衣從湖中走出的時候，你幾乎可以聽到，英國有一半的人嘆了一口氣，承認電視執照費沒白交！

"凡是有錢的單身漢，總想娶位太太，這是舉世公認的真理……這樣的真理早已在人們心中根深蒂固，因此人們總是把他看作自己某個女兒理所應得的一筆財產。"簡·奧斯汀的代表作《傲慢與偏見》這樣開篇。

女主人公伊麗莎白·本內特的母親一心一意要讓五個女兒嫁給有錢人。達西先生就是一個有錢人。

書中他一齣場，我們就得知，他不僅高大、英俊，而且年收入1萬英鎊！伊麗莎白的媽媽聞訊驚呼：我別的什麼都不想了，一年1萬英鎊，可能還要更多！

1813年《傲慢與偏見》發行之際，讀者肯定懂得一萬英鎊的含金量，現在我們可能只會猜測達西先生比其他人更有錢。

那麼，換算成今天的錢，達西先生一萬英鎊的年薪是個什麼概念？

Image caption 伊麗莎白的媽媽一心想釣金龜婿

《傲慢與偏見》的故事發生於1800年代早期，我們知道，達西先生年收入10000英鎊，約合13000美元。

現在在英國，10000英鎊還夠不上拿法律規定的最低工資、全日製工作的年薪。

我們請牛津大學經濟學史教授布勞德伯裏（Stephen Broadberry）來給算筆賬。他說，把達西先生的年收入換算成現在的年薪，有幾種不同的方法。最廣為人知的是根據通貨膨脹率直接推算。

比如，如果通貨膨脹率每年3%，20年前的100美元放到今天，購買力就等於翻了一番。這樣算下來，達西先生10000英鎊的年收入相當於今天的大約83萬英鎊，110萬美元。

這樣的年薪，達西先生應該還是稱得上高富帥、鑽石級王老五。

Image caption 達西先生是鑽石級王老五

但是，布勞德伯裏教授強調，只考慮通貨膨脹，嚴重低估了達西先生的財富水平。

另外一種計算方法是，看看當時整個社會的收入水平，達西先生的10000英鎊和當時的平均工資比起來是怎樣？

教授說，即使把通貨膨脹的因素考慮進去，現在英國人的收入比起1800年代早期還是有了長足的提高。這就意味著，現在工作一天的收入可以買到的商品或者服務比1800年代工作一天的收入要多得多。

如果把這個因素考慮進去的話，達西先生現在的年收入應該是剛剛超過999萬英鎊，也就是1300萬美元。

根據《福布斯》雜誌的統計數字，這樣的年薪，超過了現在世界上許多當紅的體育明星！

高爾夫選手羅伊·麥克羅伊過去12個月的獎金總收入是1600萬美元。

Image caption 達西先生的收入超過足球巨星

但是，還有另外一種算法，得出的結論是達西先生更加富有。

1800年代，英國整體經濟規模比現在要小得多。英國人不僅更窮，總人口也更少。現在英國人口為6600萬，當時只有1000萬。

所以，如果我們拿達西先生每年10000英鎊的收入、根據英國總體經濟規模增長的幅度來加以調整的話，那麼，達西先生在福布斯富豪排行榜上的地位又要上升了。

布勞德伯裏教授說，可以這樣理解，達西的錢佔當時全國人總收入的比例是多少？這樣算的話，達西先生現在的年收入應該是6185萬英鎊， 8000萬美元。

這個水平，超過當下收入最高的體育明星。

別忘了，羅納爾多和梅西還要好好踢球、踢出好球才能掙得這樣的年薪。達西先生只是「吃利息」。

Image caption 據說，原著中達西先生的豪宅，奧斯丁的創作靈感來自這個

那麼接下來，我們就要考慮達西先生的資產總額了。10000英鎊只是他的年收入。真的，這在《傲慢與偏見》中提到了N次。

所以，我們還要考慮他的身家，有多少資產才能給達西先生提供這樣水平的年收入呢？布勞德伯裏教授說，按利率2%來算的話，達西先生的資產總額應該是在30億英鎊，約合40億美元。

世界上最富有的超級富豪身家一般在40億到90億美元。因此，達西先生當時肯定是英國最、最、最富有的富豪之一。而且，他年輕、英俊、深邃……

這個英倫三島永遠的大眾情人魅力是不是又翻了幾番？