你的器材不支持播放多媒體材料 英國下議院以309贊成，305票反對，通過議案，許多國會議員拍掌叫好，副議長多次要求議員肅靜，宣讀投票結果。

英國國會通過修正法案，規定英國政府與歐盟完成脫歐談判後，必須把決定提交國會投票通過才可以付諸實行。

英國保守黨政府在國會就這項修正案投票前，曾作出讓步以求爭取支持。但在數名黨員倒戈下，國會以4票之差通過決議。

政府在議員投票前曾警告，這項修定會影響脫歐談判。但國會通過議案後，政府官員卻指這次「小挫敗」不會影響英國在2019年正式脫歐的計劃。

倒戈的保守黨議員中，有8名是前政府官員。

這包括前保守黨副主席哈蒙德（Stephen Hammond）。他在投票支持這項決議後被保守黨停職。他在社交網站指，他投票支持議案，是因為他「把國家和選民的利益放到政黨政治以上」，也是因為他追隨自己的原則，讓國會能在脫歐一事上有具意義的說法。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @S_Hammond Tonight I put country and constituency before party and voted with my principles to give Parliament a meaningful vote. — Stephen Hammond MP (@S_Hammond) 2017年12月13日

另一名倒戈的保守黨議員摩根（Nicky Morgan）在推特上發文指，修正案獲通過讓國會掌控脫歐的過程。

英國政府對這項修正案獲通過表示失望，認為政府已經給予「足夠的保證」。

工黨領袖科爾賓（Jeremy Corbyn）指決議是首相特雷莎‧梅與歐盟展開新一輪談判前，她權力的一個「挫敗」。

這個決議有甚麼影響？──BBC政治編輯昆士博格（Laura Kuenssberg）

國會通過這個決議一天後，特雷莎‧梅就要再一次到布魯塞爾與歐盟代表就英國脫歐的問題談判。

這個決議除了令政府尷尬外，真的有甚麼影響嗎？政府官員意見不一。有兩名內閣成員跟我說，這個結果令他們失望，但對整體的情況沒有大影響。

保守黨對英國如何脫歐一事上有十分嚴重的分歧，因此議會在審議這個事情的時候將會遇上許多阻撓，這是預料之內的事情。

圖片版權 PA Image caption 多位執政保守黨的議員倒戈，投票支持修正法案

這個修正案是甚麼？

英國預定在2019年3 月脫歐，他們正就雙方在英國脫歐後的關係展開談判。

這個過程的一個重要元素是《脫離歐盟草案》。這個法案會結束歐盟法律在英國的地位，也會將適合的歐盟法律納入英國法律，令這些法例在英國脫歐後繼續在英國生效。

而國會通過的修定案會改變《脫離歐盟草案》的用詞。國會議員之前已多次嘗試這樣做，這是他們首次成功。

這表示，英國政府能正式執行與歐盟達成的協議前，必須先取得國會的同意，除非英國政府隨後能推翻它。

政府指修正案會對跟歐盟的談判施加不必要的時間壓力，也多次作出讓步，包括答應會讓國會就最後方案投票。

但有意見認為，目前《脫離歐盟草案》的用詞有機會讓政府官員執行與歐盟達成的協議時「架空」國會，要求政府保證會讓國會有機會就協議進行「有意義的投票」。