「神偷」演唱會出手 50部手機速藏泳衣內

圖片版權 West Midlands Police Image caption 這名沒有固定地址的男子在舞台前方跳舞區將偷來的53部手機裝進了泳衣內。

英國警方說，一名22歲男子在他的游泳服內裝了50多部偷來的手機。

這名叫阿林·馬林（Alin Marin）的男子是在11月18日英國搖滾樂隊Royal Blood於伯明翰的一場演出期間作案的。

這名沒有固定地址的男子在舞台前方跳舞區將偷來的53部手機裝進了泳衣內。

警方說，馬林是一名建築工人。他周一在法庭認罪後，被判有期徒刑三年。

「手機人體儲藏盒」

警方還表示，他們有證據顯示，在Royal Blood年前的一些演出中，不少粉絲也被小偷盯上。

據悉，來自羅馬尼亞的馬林作案後將手機藏在了附近的停車場。

警方在描述馬林作案細節時說，他的做法等於是將自己變成了「手機人體儲藏盒」。