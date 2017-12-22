哈里王子和未婚妻梅根訂婚照發佈

圖片版權 ALEXI LUBOMIRSKI

肯辛頓宮（Kensington Palace）發佈哈里王子和梅根·馬克爾訂婚的官方照片。

訂婚照包括兩張照片：一張兩人面對面相擁的黑白照片，以及他們坐在一起手牽手的彩色照片。

哈里王子和梅根本周在溫莎的浮若閣摩爾宮拍攝這兩張照片，由時裝攝影師亞歷克西·盧博米爾斯基（Alexi Lubomirski）操刀。明年五月，二人將在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行婚禮。

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黑白照片於浮若閣摩爾宮的空地拍攝，梅根穿一件白色的毛衣，她用手扶著王子的臉龐，照片突出了她的訂婚戒指。

另一張照片比較正式，兩人手牽手，在浮若閣摩爾宮的台階上拍攝。 哈里王子身穿藍色西裝，而梅根身穿英國奢侈品牌Ralph&Russo的金色刺繡黑連衣裙。

肯辛頓宮隨後發佈了第三張照片，感謝大家對哈里王子和梅根「熱情和慷慨」的祝福。

哈里王子和美國女演員梅根11月證實了他們已訂婚，並於上周宣佈婚禮將於5月19日舉行。

梅根將於婚禮前受洗加入英國聖公會。

攝影師盧博米爾斯基駐於紐約，是馬里奧· 泰斯蒂諾（Mario Testino）的前任助理。泰斯蒂諾為哈里王子的母親、威爾士王妃戴安娜拍攝不少廣為人知的照片。

他表示：「能夠記錄這個美好的事情，是一個令人難以置信的榮譽。能夠獲邀分享和見證這對年輕人對彼此的愛，也是一種榮幸。」

「當我看著拍攝的照片時，我忍不住微笑，這是他們共同的幸福。」

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皇家訂婚照片由正式照和休閒照組成，而哈里王子和梅根的訂婚照片也遵循這個傳統。

哈里王子和梅根看起來放鬆自在，與他父母的官方訂婚照片形成鮮明對比。後者於1981年2月在白金漢宮外拍攝。

圖片版權 PA Image caption 戴安娜王妃和查爾斯王子的官方訂婚照片

2011年，當他拍攝劍橋公爵和公爵夫人在聖詹姆斯宮的訂婚照時，泰迪諾開始採用這種更具表現力的肖像風格。

與此同時，女王和愛丁堡公爵開始了他們的聖誕假期。他們從倫敦的國王十字車站乘車到諾福克的金斯林。

聖誕節期間，他們將在諾福克的女王私人莊園桑德靈厄姆（Sandringham）度過，之後還將有皇室成員加入，包括哈里王子和梅根。