聖誕期間請病假？英國餐廳員工將受「紀律處分」

圖片版權 UNITE HOSPITALITY Image caption 含有「請病假將受紀律處分」字樣的排班表

英國連鎖餐廳Wagamama的一位經理向員工警告，假如在聖誕節期間請病假將會受到懲罰。事件引起眾怒，Wagamama也就此道歉。

在Wagamama位於倫敦的一家分店的員工排班表上顯示，生病的員工需要負責找人為自己代班。

該公司表示，這名經理因為「擔心人員短缺」，「很遺憾地採取了這種極度不尋常的做法」。Wagamama指，這並非公司的政策。一個工會在臉書上發佈了上述排班表的照片。

在排班表下面寫著：「不要請病假！容許我提醒你們，如果你不能按時上班，你有責任（下劃線）找其他人來代班。」

「在接下來的兩周內請病假的話，員工將受紀律處分。」

「不是公司政策」

Wagamama堅稱這一規定「絶對不是公司政策」，並稱這是一個分店的「孤立事件」。

一名工會發言人表示：「威脅員工生病就會受紀律處分，不應僅是道德上的譴責，根據健康與安全法案（Health and Safety Act）和平等法案（Equality Act ），這可能是非法的，因為這是對身體或精神上長期患病者的歧視。」

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自2011年以來，位於倫敦的私募股權公司Duke Street Capital擁有Wagamama，餐廳在英國有超過100家分店。

Wagamama發言人表示：「這家餐廳的通知被報道後，我們確認這是一個孤立的事件，絶對不是公司僱傭政策。」

「涉事的經理擔心節日期間人手短缺，很遺憾地採取這種非常不尋常的做法。」

「作為一個公司，我們以最大的敬意來對待我們的員工，理解並欣賞他們的艱苦工作。我們對發生的事情表示誠摯的歉意，並祝願我們所有的團隊成員和客戶聖誕快樂、新年快樂。」

「怒火中燒」

一位上述分店員工的朋友告知工會排班表的事。

他向BBC表示：「他們發給我這張照片，但根本不想讓我分享，不過我怒火中燒，感覺我需要做點什麼。"

「我不相信這是公司的政策，這可能那個經理的想法，因為他不懂法律。」

圖片版權 Google Maps Image caption 該班表張貼在Wagamama位於北芬奇利（North Finchley）的分店。

他表示，這樣的要求可能會「危害人們的健康和安全」。

「如果你在員工生病時強迫他們工作，他們可能會把食物污染，這極其錯誤。」

他說，這個分店的許多員工都是來自東歐的年輕人，」也許他們很害怕失業，或者自己也不懂法律「。

抵制

代表西蘇格蘭地區的綠黨議員羅斯·格里爾（Ross Greer）是最早在推特上發佈這張排班表照片的人之一。他在推特上寫到：「我不再光顧Wagamama了。以尊重對待你的員工。」

還有網友表達了對於潛在健康風險的憂慮。推特用戶dtaylor5633表示：「現在你知道你的食物將被細菌、病毒覆蓋，因為他們的員工過於害怕，不敢打電話請病假。糟糕的管理，wagamama。」

這份排班表引起推特上一場抵制Wagamama的運動，人們憂慮這一安排會導致生病的員工繼續工作。

但是，也有人表示，顧客不應該因為一家分店發生的事情而「詆譭整個公司」。該公司其他分店的前員工也在社交媒體上表示，他們沒有經歷過類似的事情。