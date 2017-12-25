英女王聖誕致辭讚倫敦曼城團結一致應對恐襲

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英女王伊麗莎白二世按照傳統，發表聖誕致辭，讚揚倫敦和曼徹斯特民眾團結一致應對恐怖襲擊事件。

回顧2017年的大事，女王說，兩個城市都"展現出了""強大的城市性格"。

女王還讚美愛丁堡公爵的支持，今年是他們結婚的70週年。

她與皇室成員將在桑德靈厄姆（Sandringham）度過聖誕節，包括哈里王子和他的未婚妻梅根·馬克爾。

這是第一次有尚未正式嫁入皇室的成員參加聖誕節慶祝活動。

去年因為嚴重感冒，女王缺席了在諾福克莊園舉行的聖誕節早上的禮拜。

家的主題

幾天前，女王在英國白金漢宮錄製了今年向英聯邦發表的聖誕節致辭。

主題是"家"的重要，她將其描述為"溫情、熟悉和愛"的地方，具有"永恆的簡單"和"吸引力"。

在女王身邊的桌子上，有喬治王子和夏洛特公主的照片，旁邊是女王和愛丁堡公爵的兩幅照片，其中一幅是在1947年的婚禮當天拍的，另一幅則是今年11月份的紀念日拍攝的。

圖片版權 PA Image caption 今年11月女王和菲利浦親王70週年結婚紀念

菲利普親王今年夏天退出公共活動，但他會繼續參加一些涉及女王的活動。

在致辭中，女王還稱讚了她丈夫的"獨特幽默感"。

女王身穿由安吉拉·凱利（Kelly）製作的象牙色連衣裙。她2012年參加登基鑽禧紀念泰晤士河遊行時首次穿著這件衣服。

女王在致辭中說："今年的聖誕節，我想到了倫敦和曼徹斯特，在過去的12個月，面對可怕的襲擊，展現出了強大城市性格。「

在3月份倫敦西敏寺大橋橋襲擊事件中，包括4名行人和1名警察身亡。

5月，女王看望了在曼徹斯特體育場爆炸的遇害者，該事件造成22人死亡。 在美國歌手阿麗亞娜·格蘭德（Ariana Grande）演出後，一名自殺式襲擊者在人群中引爆炸彈。

圖片版權 PA Image caption 女王今年5月看望恐襲受害者。

接下來的一個月，3名男子駕駛麵包車衝撞倫敦橋上的行人，然後在附近的伯勒市場進行持刀襲擊，共有8人喪生。

那個月晚些時候，在倫敦北部芬斯伯裏公園附近的穆斯林福利院，一輛租來的麵包車闖入禮拜者的人群，1人死亡。