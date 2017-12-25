聖誕無家可歸者 倫敦尤斯頓車站有免費大餐

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英國倫敦的尤斯頓車站為200位無家可歸者凖備了豐盛的聖誕午餐。在英國一些其它地方的公共空間也敞開大門迎接這些有需要的人。

在平安夜最後一趟列車駛離車站後，志願者們連夜工作，把尤斯頓車站的中央大廳裝飾一新，擺上了餐桌。

第一批客人在中午11點到達，迎接他們的是食物、禮品袋、衣服和化妝品。

聖誕節當天，一些健身房和戲院也對這些無家可歸者開放。

來自聯網鐵路公司（Network Rail）的45名志願者和慈善組織"聖芒戈"（St Mungo's）以及"街道廚房"（Street Kitchen）一起，在尤斯頓車站營造出節日氣氛。這裏通常是全英國第五大最繁忙火車站。

圖片版權 Getty Images Image caption 尤斯頓車站中央大廳。這裏通常是全英國第五大繁忙車站。

志願者們凖備的免費大餐有四道菜，包括煙熏三文魚、湯、節日燒烤和聖誕布丁。這些細節已經被發到了社交媒體推特上。

聯網鐵路公司的工程師史蒂夫•內波爾（Steve Naybour）幫助提出了這個創意，讓200名客人享受一頓節日盛宴。

"我們想給他們帶來最好的一天，可能他們在幾天前沒法想像，"他說。

內波爾和其他三名該公司的僱員一道提出了把尤斯頓車站變成庇護所的建議。

"能夠看到平時熙熙攘攘的中央大廳充滿節日氣氛，是一件有趣的事。"

有接近50戶商家以及各種機構提供了捐贈。捐贈物包括食品、飲料和防寒服。

將在節禮日恢復上班的內波爾說，他對這些慷慨舉措感到吃驚，"我們收到了能裝滿一個商店的衣服，正期待著分發出去。"

車站所在區域的200名學童還為客人製作了聖誕卡片，附近的餐廳開放廚房讓志願者凖備食物。

圖片版權 PA Image caption 一些公益組織響應車站的倡議，一起為無家可歸者提供免費大餐。

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