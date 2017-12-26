梅根·馬克爾首度亮相皇室聖誕禮拜

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哈里王子的未婚妻梅根·馬克爾（Meghan Markle）與皇室成員一同在女王的諾福克莊園進行聖誕節禮拜。

他倆與威廉王子與凱特王妃──即劍橋公爵和公爵夫人──一起抵達桑德靈厄姆（Sandringham ）的聖瑪麗瑪德蓮娜教堂（St Mary Magdalene Church），參加頌歌儀式。

女王因重感冒而錯過了去年的禮拜。

菲利普親王、查爾斯王子和康沃爾公爵夫人和其他皇室家庭成員也一起出席禮拜。

禮拜結束後，梅根與其他家庭成員一起問候等待的人群，其中一些人從凌晨5點開始就一直在外面等候。

如果遵循前幾年的皇室傳統，皇室成員在平安夜就已經交換了禮物，牀尾還放了一些小禮物和水果。

女王和菲利普親王也在教堂參加了領聖餐活動。

圖片版權 PA Image caption 禮拜後，女王向人群揮手致意

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里王子和梅根與等待的人群互動

圖片版權 PA Image caption 威廉王子夫婦正在迎接他們的第三個孩子。

在他們一起觀看女王致辭之前，他們會回家吃一個傳統的火雞午餐。

今年，女王將向倫敦和曼徹斯特致敬，感謝他們處理今年恐怖襲擊事件的方式。另外，女王也讚揚菲利普親王的支持，這對夫婦今年結婚70週年。

圖片版權 Getty Images Image caption 查爾斯王子在禮拜後與人群交談

圖片版權 Getty Images Image caption 安德魯王子參加了頌歌儀式

皇室的孩子們「很興奮」

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BBC 桑德靈厄姆記者阿黛爾·托布（Adele Tobe）

梅根抵達桑德林厄姆莊園的教堂，有未來皇室成員的架勢。

她和未婚夫哈里王子、劍橋公爵夫婦一起，走在皇室家庭成員的中心位置。

她向人群微笑。一些人為了參與聖誕節皇家慶典，從凌晨2：40分就已經開始排隊。

當他們離開教堂的時候，梅根和哈里走到一些等待的女士面前。

當哈里王子讚美她們穿著的衣服時，梅根在旁微笑。哈里王子還告訴女士們皇室的孩子們很興奮，很難控制他們。

人群中的美國人看到她尤其激動，很高興看到他們的同胞在明年五月嫁入英國皇室，這些美國人主要是來自米爾登霍爾和拉肯希思的軍事基地。

一個人興奮地從威斯康星州帶來了一個訂婚戒指，並在隊伍裏向他的女朋友求婚。她更答應了求婚！

大約200人從清晨開始等著皇室家庭的到來。

一些美國人從附近拉肯希思空軍基地而來，希望看到皇室家庭和他們的新成員。

來自內布拉斯加州的林賽·韋爾斯（Lindsey Wells）表示，馬克爾凖備與皇室成員結婚「有趣」和「令人興奮」，她想親眼看到他們。

圖片版權 PA Image caption 愛德華王子與姐姐安妮長公主併肩而行

圖片版權 Getty Images Image caption 威塞克斯伯爵夫人蘇菲同樣出席了禮拜

圖片版權 Getty Images Image caption 碧翠絲公主

對於來自得克薩斯州的一對情侶，教堂外的等待具有特殊的意義。 邁克爾·梅茨（Michael Metz）向女朋友阿什利·米利肯（Ashley Millican）求婚，她接受了。

米利肯告訴英國國家通訊社：「我完全沒想到，我當然非常驚訝，我沒想到他會在我們馬上要第一次見到皇室之前求婚！」

梅茨補充說：「因為我太興奮了所以保密工作挺困難的，這是永遠珍惜的回憶。」