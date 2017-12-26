圖片版權 Karen Anvil Image caption 這就是那張每家媒體都想要的照片

英國一個母親偶然抓拍到了一張四個皇室成員同時微笑的照片，現在她希望這張照片的售價能夠支付她女兒的大學學費。

39歲的凱倫·安維爾（Karen Anvil）來自諾福克郡的沃特靈頓，她在桑德靈厄姆拍到了劍橋公爵夫婦、哈里王子以及梅根·馬克爾（Meghan Markle）面露微笑的照片。

照片發送在推特（Twitter）上，得到近4000個點讚，也引起了主流媒體的興趣。

安維爾告訴BBC說，照片引起的反響「怪異又瘋狂」。

Image caption 這張照片登上了眾多英國報紙的頭版。

安維爾和她17歲的女兒瑞秋（Rachel）此前已經試過兩次在年度的皇室聖誕禮拜上圍觀。

她說，去年她生病了，但是答應女兒，今年聖誕一定會去桑德靈厄姆的抹大拉瑪利亞教堂（St Mary Magdalene Church）看他們。

她說：「天空新聞台（Sky News）當時在直播，我們看著畫面裏的人群。我女兒說『我也想去』。」

「我說：『明年吧，等我好了， 我們就去。』所以我就帶她去了。」

圖片版權 Karen Anvil Image caption 安維爾承認，她當時和17歲的女兒瑞秋在一起，就像個花癡少女，

被問到她是如何讓皇室成員看鏡頭，讓她能拍到所有攝影師都夢寐以求的瞬間時，安維爾承認，她的秘訣就是極力引起他們的注意。

「我本來就是個很愛鬧的人，而且當時和女兒在一起，所以我想我是有點太興奮了。」

「我就是在大喊大叫，像個白癡一樣大叫『聖誕快樂！』。我當時就像個花癡少女。」

「我就是說了這些，然後他們就看過來了。」

安維爾大約在格林尼治時間11點在推特上發佈了照片，得到數千個點讚。此前，她的推文最高紀錄也就是五個讚。

四個小時後，她還是一直收到信息，請求允許使用這張照片——還有另一個推特用戶建議她，應該談一個價錢。

她說：「一開始我是說，噢，好啊，照片拿去吧。我什麼都不懂。」

不過不久之後，她收到潮水般的提議，要求收購照片版權，賺一些聖誕獎金。

「我不喜歡打單親母親的牌——但事實是，我是個單親母親。我打兩份工，我為此驕傲，而且我一直都在工作。」

「現在，我想要為我女兒攢點錢上大學，如果我能做到，也能得到那樣的機會，就太棒了。」