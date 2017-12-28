哈里王子當BBC主持！談環保 也談社交媒體

圖片版權 Reuters Image caption 哈里王子說他主持的內容都是需要外界反思的題目，對自己可以有這個平台做這些事情感到十分"幸運"

BBC電台第四台連續第14年在聖誕和新年之間，邀請公眾人物以客座編輯（Guest Editor）身份參與製作時事節目「Today」。今年的嘉賓包括哈里王子，他說以後會利用自己的位置，吸引外界注意他關注的議題。

哈里王子把電台節目的焦點放在英國軍隊、精神健康、年青人犯罪率和氣候變化。他訪問的對象包括美國前總統奧巴馬和父親查爾斯王子。

在訪問中，奧巴馬說不負責任地使用社交網站，會扭曲公眾對一些複雜議題的認識。查爾斯王子就說氣候變化在世界各地造成「難以評估的可怕經歷」。

哈里王子也透露，他的未婚妻梅根.馬克爾（Meghan Markle）十分享受她首個跟王室成員渡過的聖誕節。他們兩人定於下年五月結婚，聲言2018年將會是「美好的一年」。

圖片版權 PA Image caption 哈里王子和未婚妻馬克爾早前在諾福克郡桑德林厄姆（Sandringham）跟其他王室成員渡聖誕

家族傳統

哈里王子接受「Today」主持人訪問時透露，其他王室成員十分歡迎梅根與他們一起渡聖誕，但他需要向梅根解釋很多家族傳統。

他說，他和馬克爾都跟威廉王子和凱特王妃渡過「十分愉快的時光」，也十分享受跟喬治小王子和夏洛特小公主「跑來跑去」。

馬克爾是首位未正式成為王室成員，就獲邀出席聖誕活動的凖王妃。

Image caption BBC每年都會邀請公眾人物參加主持的Today節目，圖左和圖右分別為Today的其中兩位主持偉布（Justin Webb）和蒙塔格（Sarah Montague）

艱難的學習過程

哈里王子說，他參與主持Today節目時有很多東西需要學習，但認為這份工作十分有趣，尤其是「訪問奧巴馬的時候」。

他認為，他主持的內容都是需要外界反思的題目，對自己可以有平台做這些事情感到十分「幸運」。

除奧巴馬和查爾斯王子外，哈里王子也訪問了英國人工智能企業家哈薩比斯（Demis Hassabis）和倫敦警察局長克雷茜達·迪克（Cressida Dick）。

BBC王室事務記者尼古拉斯·維切爾（Nicholas Witchell）透露，哈里王子早前說，不肯定自己應否成為公眾人物。現在他參與製作「Today」節目，顯示他已經再沒有這個憂慮。

但維切爾指出，哈里王子不能向受訪者提出真正具挑戰性的問題，因為身為王室成員，他不可以提出外界會認為涉及政治的問題。

哈里王子「準備好迎接新年」──BBC王室事務記者戴蒙德（Jonny Dymond）

英國王室聲稱職責是代表國家，BBC聲稱職責則是與國民溝通。在「Today」節目中，兩者輕易融為一體。

哈里王子想要關注的話題，他大都能就這些議題發聲。而在節目中，他差不多對所有事情都表現得十分興奮。

很明顯，他已經凖備好迎接新年的來臨。他指，來年將會充滿著「好的變化」，也說好事「將在2018年發生」。

他的訪問沒有很多正式的新聞內容：奧巴馬現在多了許多空閒時間；查爾斯王子十分關注環保問題；哈里王子不怎麼喝咖啡。

但哈里王子問奧巴馬卸任後脫離公眾注目的感覺時，不難聽出一絲的羨慕，透視他對自己活在「黃金鳥籠」內的感覺。

圖片版權 Reuters Image caption 哈里王子的受訪者還包括倫敦警察廳處長克雷茜達·迪克（Cressida Dick）

「百感交集」

哈里王子在英國軍隊服役約十年，他說希望在節目都提及軍隊，因為他們的角色十分重要，公眾對他們的感覺應是尊重，而「不是同情」。

查爾斯王子在接受哈里王子訪問時說，他過去跟哈里王子討論環境問題多年，令哈里王子悶透，但近年公眾「開始發現他做的事情，並不如外界想像般古怪」。

查爾斯王子說，他希望可確保未來的世界，能讓哈里王子和他的孩子生活、並為他們提供機會。

而奧巴馬接受訪問時，回顧了他的總統生涯，也對美國社會目前發展的方向表達憂慮。奧巴馬說，社交網絡上停止正常討論，也沒有再談論當權者應有的責任。他也憂慮，將來公眾不會再考慮事實的真相，而只會埋頭接觸同意自己看法的文章和電視節目。

奧巴馬也透露，他卸任總統那天為自己的表現感到滿足，但想到那些未能完成的工作時「百感交集」。