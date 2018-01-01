英國脫歐：2018還會發生什麼？

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任何人告訴你他們知道英國脫歐將在2018年發生什麼的人都是不可信的。

去年的過山車之後，幾乎所有的事情都可能發生。

再次大選？公眾情緒發生重大轉變？兩者都有可能 - 但可能性不太大，又不能完全排除。

唯一可預測的事情是不可預測性。無論是極端的脫歐者還是熱情的留歐人士，都有一種感覺，那就是脫歐仍然是一切。

但政府堅持認為，英國將於2019年3月29日離開歐盟，與此同時英國脫歐談判將會加速。歡迎來到第二階段。

下一步呢？

那接下來會發生什麼？

首先，歐盟和英國聯合提交的關於"充分進展"的報告需要轉化為法律文本。它將作為正式脫歐協議的基礎。還有很多細節未解決。

關於愛爾蘭和英國設置整齊邊界的期待，將意味著爭議會定期出現。

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過渡

1月底，正式談判將在脫歐後的過渡期開始。

歐盟的立場是，必須根據現行的所有規則和條例（包括支付預算，歐洲法院的管轄權和人員的自由流動）進行過渡，而且應該在2020年12月31日結束。

似乎沒有一個英國人對過渡期的提議完全滿意。許多企業表示，在英國脫歐之後，他們還沒有凖備好迎接新的世界。

另一方面，許多英國脫歐支持者表示，過渡將使英國成為一個"附庸國" - 遵守規則，沒有任何發言權。

未來

無論哪種方式，過渡期的提議表明你了解你將去哪裏。但關於英國脫歐"最終狀態"的辯論幾乎還沒有開始。

英國首相特里莎•梅（Teresa May）可能會就英國脫歐發表另外一個重大演講 。它可能在二月初，這可能會給我們更多關於英國真正需求的線索。

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但首先她需要在自己的內閣達成某種共識。英國脫歐後是否盡可能靠近歐盟以維持目前的經濟聯繫？還是它自己創造了一條新路？

兩全其美的情況可能不會出現。但關於未來英國和歐盟在貿易和安全等方面關係的正式談判預計將在四月之前開始。

批准

歐洲理事會主席唐納德·圖斯克（Tonald Tusk）說，這將是一場"與時間的激烈競爭"。歐盟希望就取消協議（包括過渡安排）和關於未來關係達成廣泛政治聲明（不是全面的貿易協議）。最遲在十月完成。

在英國脫歐之前，這將給脫歐協議留出足夠的時間：它需要得到其餘27個歐盟成員國的特定多數支持，以及英國和歐洲議會的簡單多數的同意。

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在歐盟成員國投票前，沒有人可以肯定地說，脫歐協議將會順利完成。

因此，英國脫歐在全年將繼續佔用大量的政治時間和精力。

任何希望確定性的人現在都應將視線挪開。