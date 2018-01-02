倫敦新年：四名年輕男子被捅死

圖片版權 Joseph Payne Image caption 一名17歲男童在特雷山的諾伍德路被刺傷致死。

倫敦警方稱，在慶祝2018新年期間，四名年輕男子在倫敦的刺傷事件中死亡。

新年前夜有三人被刺傷，元旦當天凌晨有第四人被刺傷。但這是兩起不相關的事件。

另外一個在元旦當天被刺傷的年輕人在醫院裏病情危急。

五名男子在恩菲爾德的Larmans路因一名18歲的男子死亡而被捕。沒有其他人被捕。

"悲慘的後果"

在其它襲擊事件中，新年前夜一名20歲男子在西漢姆紀念大街被嚴重刺傷，一名17歲男童在特雷山的諾伍德路被刺傷致死。

元旦當天，一名20歲的男子在老街的巴塞洛繆法院受重傷。另一名二十多歲的男子在同一事件中遭受了嚴重的刺傷。

倫敦警方稱，去年最後幾個小時的死亡人數使得去年在倫敦被刺死的人數升至80人。

圖片版權 Joseph Payne Image caption 警方呼籲目擊者協助調查。

警方指揮官尼爾·傑羅姆（Neil Jerome）說："我感謝倫敦市民和遊客與警方的合作，能讓絶大多數人都能享受跨年夜。"

"但有一些小團體選擇製造混亂和暴力，其行為已經造成了悲慘的後果。令人心痛的是，當我們這麼多人展望2018年前景的時候，四個家庭正在處理失去親人的無情暴力和悲痛。"

倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）說："我對昨晚在四起不相干的刺殺事件中死去的年輕人家屬表示遺憾。 我們將在2018年以不懈地努力消除這個禍害：如果你用刀，法律將會嚴懲你。 "

"我們會抓捕並起訴你。"薩迪克·汗說。