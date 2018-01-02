女乘客「被寶貝兒」 英國公司「踩地雷」

圖片版權 Emily Lucinda Cole Image caption 艾米莉·魯欣達·科爾說，火車公司對女性的態度是高高在上，目中無人。

英國火車上的一名男服務員稱呼女乘客「寶貝兒」，給自己和公司都帶來了一連串的麻煩。

事情的經過是這樣的：27歲的艾米莉·魯欣達·科爾，乘搭維珍火車從倫敦去蘇格蘭首府愛丁堡探親訪友。

艾米莉告訴BBC說，因為乘客很多，火車公司在服務處和站台上的工作人員告訴乘客，頭等車廂基本沒有乘客，乘客們可以去坐，繳些差價即可。

「可是火車出發後，他們卻又告訴我們說搞錯了，我們得帶上行李去已經很擠的其它車廂裏找座。」

「第一個來查票的人很粗魯。我向他很禮貌很誠實地抱怨了一通整個事情的經過，還告訴他我要向他們公司投訴，結果他的回答是：投訴吧，寶貝兒！（You go ahead honey） 」

「在那種背景下，再加上他那種咄咄逼人的口氣，我只能猜測說，有個女人跟他公開叫板他很不喜歡。」

「如果他這麼稱呼我的時候，是很熟稔很友善的樣子，我就不會去投訴他了。」

圖片版權 Twitter Image caption 火車公司回復是：艾米莉，很抱歉車上的混亂。下次你喜歡被稱為"小寶貝"（pet）還是"親愛的"（love）?

於是艾米莉給維珍東岸火車公司發了一條推特短信，投訴火車上的男性乘務員用了讓女性們痛恨的「寶貝兒」。

結果火車公司給她的回復是：艾米莉，很抱歉車上的混亂。下次你喜歡被稱為「小寶貝兒」（pet）還是「親愛的」（love）?

艾米莉說：「他們的回復用的是那種高高在上很輕蔑的口氣，恰好正是我投訴的那種行為。」

「這件事情本身，並不是單單用了這種稱謂的問題，而是這樣的詞以那種看似平和實則咄咄逼人的方式用在了回復投訴的客戶服務用語中還覺得很恰當。」

「這些都是女性被輕視這個更大的體制性問題的一部分。」

艾米莉的遭遇在英國社交媒體上引起了一場討論：有人支持艾米莉；有人覺得乘務員並沒做錯，他的這個「寶貝兒」，無非是為了表示友好和息事寧人。

不過，維珍火車東海岸線公司發言人已經表態說：「我們對公司的推特回復以及所造成的冒犯毫無保留地誠懇道歉 。為了避免冒犯更多，我們已經刪除了最初的推特回復貼。」

友好稱呼？

英國紳士的溫文爾雅或許全世界有名，流行電影文化中著名的英國間諜007詹姆士·邦德，雖然遊走在不同的邦女郎之間，但表面上對她們總是彬彬有禮且甜言蜜語。

實際生活中的英國市井小民，對女性也頗多甜言蜜語。例如，在露天市場上，經常能聽見攤販們稱呼顧客「親愛的」（love）、「寶貝兒」(babe)或「老友」（mate)，正如「帥哥」 、「靚女」一般常用。

不過，英國各行各業都有從業人員的行為標凖。乘客與乘務員之間關係友好時，互稱「親愛的」或者「寶貝兒」的情況應該不少，但一旦服務出現問題時，人們就會期待服務業的工作人員拿出專業精神。

英國社會對性別歧視、種族歧視、年齡歧視等問題的意識普遍較高，艾米莉的遭遇正是因為罕見才會成為人們關注的話題。