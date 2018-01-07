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中國禁止進口包括塑料在內的24種洋垃圾。然而，多年以來，許多西方國家、包括英國早已經習慣了把垃圾打包裝船、運往中國消化處理。

英國行業組織表示，中國實施禁令之後，英國沒有足夠的能力處理多餘的塑料垃圾。媒體驚呼，英國面臨垃圾成山的窘境。

香港曾經是多國廢料運入大陸的中轉站，以前以"左手來、右手去"的方式，把回收廢料運往大陸賺錢，今後不能隨意把未經處理的廢料出口中國，人們擔憂香港或許會遭遇「塑料圍城」的威脅。

那麼，單看英國，每年出口到中國的塑料垃圾到底有多少呢？

這個問題很難給出精確答案。因為，許多不同的機構、團體會提供許多不同的數據。但是，我們可以從英國每年用掉多少塑料說起。

2014年，行業組織"歐洲塑料"估計，英國總計每年用掉370萬噸塑料。至於每年到底產生多少塑料垃圾，沒有官方統計數字。不過，呼籲減少垃圾的慈善組織"包裝"（Wrap）以"歐洲塑料"的數字為依據宣稱，英國每年產生370萬噸塑料垃圾。

這只是一個猜測的總量，沒有把其中有多少被回收利用考慮進去。我們沒有回收利用的數字，但是，我們有英國使用的包裝垃圾的統計數字。

這個數字之所以存在，是因為所謂的"污染者買單"條例，該條例要求生產、銷售包裝用品的公司承擔一定的回收利用費用。

期間，英國官方機構"環境事務署"會搜集有關數據。環境事務署稱，2014年，英國總計產生220萬噸塑料包裝垃圾，環境事務署在"全國包裝垃圾數據庫"發表此類數字。

包裝垃圾包括塑料瓶、新鮮食品的包裝薄膜等，但是不包括汽車保險杠這類垃圾。上下文聯繫起來比較一下，這個數字相當於慈善組織"包裝"當年塑料垃圾估算總量的60%。

2014年，英國回收利用了包裝塑料垃圾當中的38%，也就是84.2萬噸。我們沒有非包裝類塑料垃圾的數字。

回收的塑料垃圾一大部分來自家庭，這個數字來源於英國"環境、食品和鄉村事務部"（Defra）。數字顯示，2014年，在英格蘭，家庭回收來的塑料總量為42.8萬噸，2016年上升至47.5萬噸。

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出口量多大？

英國出口的塑料垃圾到底有多少呢？以下這些數字來源於英國海關和稅務總署的"貿易信息"網站。

2014、2015和2016年，英國每年出口80萬噸塑料垃圾。

2014和2015年，其中50萬噸塑料垃圾出口至中國和香港，2016年是40萬噸。

從此我們可以看出，英國出口到中國的塑料垃圾和從各家各戶回收來的塑料垃圾總量相差不是太多。

這是一個相當可觀的數字。

自從中國實施對洋垃圾說不的新政策以來，英國對中國的塑料垃圾出口量開始下降，下圖的數字截至2017年10月底。