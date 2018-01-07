奇怪：習大大的中國夢成了外國寶寶催眠曲？

圖片版權 Thinkstock

你可能會問，外國寶寶不睡覺，和中國領導人習近平的中國夢有什麼關係？

中國有句俗話，叫做"睡不醒的冬三月"。在英國，每年一月初，剛剛過完聖誕節、新年假期以後 ，也總會有許多人抱怨睡不夠。

特別是那些有小孩子的父母。假期期間，固定的作息規律被打亂，孩子本來就容易過度興奮，再加上零食不斷，糖分攝入量大增，不睡覺，真成了大人的頭痛。

因此，每到這段時間，在谷歌上搜索"孩子不睡覺怎麼辦"的人總會達到峰值。

閉上眼睛，你的腦海里是否也會彷彿浮現出這樣的畫面：半夜三更，滿臉倦色、睡眼惺忪的父/母，舉起疲憊的手指，向手機/電腦求助。

圖片版權 Getty Images

其他一些更加常見的搜索還包括"睡覺"，或者，更加直接了當的："我需要睡覺"。

絶望的日子，絶望的父母，總會想出怪異的絶招。

最近，民調機構為睡眠研究應用軟件（Calm.com和Moshi Twilight Sleep Stories）所做的一項調查，結果真是讓人大開眼界。

受訪的2200多名英國、美國父母投票選出了13個哄孩子睡覺的怪招。以46%的選票榮登榜首的居然是：

"給孩子講中國國家領導人習近平建設基礎設施的宏大夢想"。

哄孩子睡覺：13個怪異絶招

給孩子講中國領導人習近平建設基礎設施的宏大構思（46%）

給孩子播18世紀蘇格蘭經濟書籍的錄音片段，念的人最好是最枯燥的老師（36%）

看填字遊戲比賽錄像（35%）

聽一小時別人打哈欠的錄音（34%）

開吸塵器（28%）

看羊吃草的慢動作電影

虛構一個人物，比如"8點鐘人"，8點之後還不睡覺的孩子都會被這人抓走

把孩子抱在父/母胸前，父/母慢慢轉圈

把孩子裝進車裏，開車去轉悠

給孩子哼唱國歌

把孩子的小牀掉個頭

在孩子枕頭下放個嘀嗒作響的鐘表，假裝是媽媽的心跳

在孩子牀上放一件有母親氣味的衣服

據稱，這些絶招都在某些地方、有某些父母試用過。可以想像他們有多絶望。

當然了，改善孩子睡眠，還有一些更加傳統的方法。英國全國保健系統建議父母讓孩子養成良好的睡前習慣。

這包括：給孩子洗澡，然後講故事，房間裏的燈光不要太亮。

全國保健系統還建議，睡前一小時關閉電腦、手機、電視等，不要讓孩子看屏幕。另外，孩子的臥室應該是"黑暗、安靜、整潔"，溫度不要太高、也不要太低。