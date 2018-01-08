BBC中國總編輯凱瑞（Carrie Gracie）辭去了她的職位。她在公開信裏重點提及與男性同事的薪酬差距。

在這封公開信裏，曾在BBC工作了30多年的凱瑞指責該公司存在「秘密和非法的薪酬文化」。

她表示，BBC公布的收入超過15萬英鎊員工中三分之二是男性，這使BBC正面臨「信任危機」。

BBC表示，「沒有對女性的系統性歧視」。

凱瑞稱，她上周離開了BBC北京站的編輯職位，但還將留在BBC內。

她說，她將回到以前在電視欄目的職位，「這裏我期待能得到同等報酬」。

在她博客發佈的公開信中，這位中文流利的中國專家表示：「支付電視牌照費的人們，BBC屬於你們。」

「我相信你們有權知道這是違反平等法的，是對公正透明的薪酬結構的破壞。」

去年七月，BBC被迫公布年收入超過15萬英鎊的員工。

凱瑞表示，她驚訝地發現BBC的兩位男性國際編輯比兩位同等職位的女性的薪酬「至少多了50％」。

BBC美國總編輯索普爾（Jon Sopel）薪酬為200,000英鎊到249,999英鎊，BBC中東事務總編輯傑裏米·鮑文（Jeremy Bowen）年薪為150,000英鎊到199,999英鎊。

凱瑞不在名單上，這意味著她的薪水不到15萬英鎊。

在《每日電訊報》發表的一封要求同工同酬的信函上，凱瑞和BBC歐洲事務總編輯卡佳·阿德勒（Katya Adler）都簽了名。

同工同酬

凱瑞在她的公開信中說：「2010年的平等法規定，男性和女性從事同等工作必須獲得同等報酬。」

「但去年7月份，我了解到，在上個財政年度，兩名男同事的收入至少比兩名女性多出50％。」

「儘管BBC堅持認為對我的任命顯示了其對性別平等的承諾，儘管我自己堅持認為平等是我擔任這個職位的先決條件，但我的管理者們再次決定，女性工作的價值遠遠低於男性。」

凱瑞表示，她要求四位國際編輯享受同等報酬。

她補充說：「BBC後來給我提供了很大幅度的加薪，但還是遠遠低於平等水平。」

「我認為我的薪水已經很高了，特別是為公共資助的機構工作。」

「我只是希望BBC遵守法律，對待男女一視同仁。」

她說，女性員工們的「耐心和善意正在消退」。

行業的支持

BBC傳媒事務編輯阿莫爾·拉簡（Amol Rajan）表示，凱瑞的辭職對BBC來說是一個「非常頭痛的問題」。

他說，雖然BBC已經答應解決薪酬不平等的問題，但凱瑞認為這些表態是「空洞的」。

英國全國記者聯盟秘書長米歇爾·斯塔尼斯特裏特（Michelle Stanistreet）表示，凱瑞沒有對BBC「不平等薪酬的禍害」保持沉默，這並不奇怪。

「（這封信）清楚地說明，在BBC說出她所說的信任危機是一個多麼艱難的決定，但對英國公眾而言，清楚她為什麼辭職非常重要」。

在推特上，包括BBC記者在內的很多人都使用標籤#IStandWithCarrie（我與凱瑞站在一起）表示對她的支持，同時呼應去年夏天突出的 #BBCWomen （BBC女性）的標籤。

「沒有系統性的歧視」

BBC的一位發言人在一份聲明中表示，「公平報酬」對該公司「至關重要」。

「相當數量的機構已經公布了他們的性別薪資數據，顯示我們的表現遠遠好於許多其他公司，而且差別也低於全國平均水平。」

「除此之外，我們已經啟動了一個獨立的調查，對員工的的薪酬的審計，顯示'沒有對婦女的系統性歧視'。」

「另外一個關於出鏡員工的報告將在不久的將來發表。」

去年，BBC發表的一份報告顯示，當比較平均小時工資時，男性比女性高10.7％。

BBC總裁霍爾勳爵（Lord Hall）承諾到2020年消除這一差距，他表示BBC應該是「在薪酬、公平、性別平等和代表性等方面所取得的成就的典範」。