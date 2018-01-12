穿內褲搭地鐵 倫敦人這是在幹什麼？

圖片版權 Nader ElGadi Image caption 倫敦地鐵上一年一度的快閃活動，已經連續了九年。

一月的倫敦，溫度常常降到結冰。寒冷中願意脫掉長褲參加快閃活動，究竟圖個啥？

上周，大約250個倫敦人參加了一年一度的「地鐵無褲日」活動。他們穿著五顏六色的內褲在地鐵線路上「流連」了幾個小時。

要問他們這是乾什麼？他們會回答說，不幹什麼，就是找點樂子，讓自己笑笑讓別人也笑笑。

你以為這是年輕人搞的玩藝兒嗎？非也！

好玩

實際上，發起「地鐵無褲日」活動的是48歲的伊恩·馬克維奇。他是快閃團體「堅挺上唇協會」（The Stiff Upper Lip Society）的幕後搞手。

英國有一種主張承受痛苦，以此鍛煉人品的傳統。英語中很形像的描繪，就是說要「維持堅挺的上嘴唇」（Keep a stiff upper lip）。

伊恩向BBC表示，「純粹就是為了好玩。」

「我們不是為了提高什麼意識，也不是為了慈善募捐，我們就是為了博得人們的可愛反應和表情。這就是我們搞活動的原因。」

於是，1月7日星期天的下午三點鐘，寒風中參加者們都穿得嚴嚴實實的。他們先在倫敦中國城集合，之後分成六個小組行動，到倫敦地鐵的幾條主要線路上踩點，包括倫敦一些著名的地鐵站像帕丁頓（Paddington）、維多利亞（Victoria）、紀念碑（Monument）和白城（White City）。

上車後，通常組長指示組員們統一行動脫掉外褲，露出各自所穿色彩鮮艷且很有節日氣氛的內褲。

不過，參加者們還保留上身穿戴的大衣、帽子、圍巾和手套。

一本正經

根據發起人在臉書上公布的活動通知，參加者「要像平日一樣看書看雜誌，該幹嘛就幹嘛，要一本正經哦。」

圖片版權 AFP Image caption 在公眾場合穿著內褲，表情保持鎮靜，容易嗎？

伊恩說，一本正經是關鍵：「我們越若無其事越好。沒穿外褲的我們就那麼坐在車廂裏，我們越不當回事效果越好。」

「你就能看見車廂裏其他乘客的連鎖反應，他們臉上都寫著'這是怎麼回事？' 你可以慢慢看到他們臉上的表情，那種驚訝得下巴都要掉下來的樣子。」

不過，有些參加者顯然並不嚴格「照章辦事」。

活動發起人是這樣要求的：1）願意在地鐵上脫掉外褲；2）不笑。

合法

英國人講究守法，參加者對在公共場合露出內褲的行為是否合法不無擔心。為此，堅挺上唇協會回答了人們的疑問：「嗯，並不違法。2003年的性侵條例只適用於為了造成驚嚇效果而露出陰莖的人。」

不過，協會還是呼籲參加者不要穿著某些樣式的內褲：如丁字內褲、三角泳褲或者男士兜襠V型吊帶泳褲。

圖片版權 Nader ElGadi Image caption 雖然活動要求大家該看書就看書，但還是有人不「照章辦事」。

針對如何回答每個人都會掛在嘴邊的問題：「你們這是乾嘛？你有這個時間用來解決世界饑荒/英雄救美/促進世界和平該多好。」他們的回答是：好玩難道不是一個好理由嗎？

本次活動吸引了不同年齡段不同背景的人參加。

27歲的弗朗西斯科·拉珀索說：我是第一次參加這樣的活動。這是一種很好的方式讓人們明白，我們有必要打破每天都繃著臉嚴肅、嚴肅、再嚴肅這樣的循環。

圖片版權 Reuters Image caption 活動對參加者的內褲有建議。

特別是在倫敦一月接近零度的寒冷天氣中，穿著內褲排隊取現金，真冷。

好在公眾對此活動的反應並不冷。

弗朗西斯科說，人們的反應很不錯，有些人開始有些吃驚，但總是會笑起來，提問題，對我們的故事很感興趣。「最好的反應是有人也脫下長褲，參加我們的活動。」

耍寶

來自雷丁的尼弗，是商業分析員，他挑了一條平腳內褲。他說：「這是我能找到的最花哨的內褲了。」

圖片版權 Nader ElGadi Image caption 參加者說，人們最好的反應是脫掉長褲加入活動。

他說，參加活動就是想傻玩一次耍寶一次。「就是為了好玩，世界上好玩的東西不夠。你做點對人生一點意義也沒有的事，為了博人一笑，最好。」

今年是倫敦連續第九年舉辦地鐵無褲日活動。

實際上這個活動在全世界50個城市都有過。最早是2002年從美國紐約市開始的。

隨著世界各地參加的人越來越多，活動還喊出了一個口號：全世界一起慶祝耍寶。

今年，共有大約兩萬人參加，俄羅斯的莫斯科、澳大利亞的布里斯班、新西蘭的奧克蘭以及很多歐洲城市都有人參加。

明年將是倫敦地鐵無褲日舉辦十週年。

不過，正日子之前，還是好好穿著褲子吧。