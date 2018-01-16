圖片版權 Google Image caption 有人以3600美元向一位BBC記者兜售「尼克松大學」的學位

BBC廣播電台第四台一檔節目的調查發現，數以千計的英國人在一家巴基斯坦的「文憑工廠」購買了假學歷。

買家包括英國國民保健服務（NHS）的顧問、護士和一個大型國防承包商。

一位英國買家在偽造文件上花費了近50萬英鎊（68.76萬美元；443萬元人民幣）。

英國教育部表示，正在採取「果斷的行動打擊學位欺詐」，並稱這是在「欺騙真正的學習者」。

Axact公司經營著數百個假冒線上大學。這些大學由一個位於卡拉奇的呼叫中心代理運營。

這些大學的名字諸如「布魯克林帕克大學」、「尼克松大學」，其網站上展示著滿臉笑容的學生圖片和讚美該機構的假新聞。

根據《File on Four》欄目採訪團隊成員克利夫頓（Helen Clifton）、查普曼（Matthew Chapman）、考克斯（Simon Cox）看到的文件，在2013年和2014年，有超過3000個假Axact學位被出售給英國人，包括碩士學位和博士學位。

圖片版權 Google Image caption 許多Axact公司的虛假大學網站都使用相同格式

這張買家名單上有NHS臨牀工作人員，包括眼科醫生、護士、一位心理醫生和許多顧問。

倫敦一所教學醫院的顧問於2007年從假學校「貝爾福德大學」購買了醫學內科學位。這位醫生曾受英國醫學委員會（GMC）的處罰，他告訴BBC並沒有使用過買來的證書，因為它們「沒有被認證」。

一位購買了「醫院管理」學位的麻醉師說，他沒有在英國使用過該資質。

一位兒科急診顧問買了"保健技術碩士"學位，當BBC告訴他這是假學位時，他表示「非常吃驚」。

沒有跡象顯示上述醫生原本沒有合格的醫學資質。

中國留學生需留意「野雞大學」

總部設在曼徹斯特，面向中國學生的教育中介企業英國教育中心（UKEC）在其網站提醒中國留學生注意「野雞大學」，不小心中招的留學生最終將不但花錢，連個正版學位證書都拿不到。

該機構表示，「野雞大學」不在正規高等教育體系中，不具備正規頒發學歷或者學位資格，不被所在國社會、專業認證機構認可的學校，頒發的學位中國政府不認可、學分不能轉移到其他學校。

對此，英國教育中心提供三個鑒別「野雞大學」的方式：

查看大學網站域名，比如正規英國大學的域名後綴是「.ac.uk」，野雞大學申請不到這個域名的。 看清楚大學名稱。有些野雞大學喜歡山寨別家大學的名稱，比如「Manchester University」，曼徹斯特大學真正拼寫方式應該是「The University of Manchester」。 認凖官方認證的大學。中國留學生可登陸中國教育部網站查看正規的外國高等學校名單。

規模很大

GMC提醒僱主應負責核實醫學學位之外的資質，但英國高等教育學位檢驗機構（HEDD）首席執行官傑尼· 羅利（Jayne Rowley）表示，只有20%的英國僱主對申請人資質進行了適當的檢查。

在英國購買假文憑並不違法，使用虛假文憑申請就業則構成欺詐，可能導致10年有期徒刑。

英國國家醫療服務（NHS）僱員服務處首席執行官丹尼·莫蒂默（Danny Mortimer）表示，英國所有NHS信託分區都會「通過各種渠道」嚴格檢查學歷，發現欺詐後將通報給警方。

Image caption 「尼克松大學」的虛假學位

2015年，Axact在全球銷售了超過21.5萬個假冒文憑，通過約350個虛構的高中和大學，僅當年就賺了5100萬美元。

「非常嚴重的問題」

國防承包商FB Heliservices在2013年至2015年期間為七名員工購買了假Axact學位，其中包括兩名直升機飛行員。

其中一名員工向BBC表示，在他獲得加勒比島國庫拉索的工作合同後不久，當地政府決定所有在本地工作的人都需要學位。

「我們考慮了遠程教育，並與一個線上大學聯繫，這只是需要留在這個國家的必要工作。」

「每個人都知道他們不是真的，但沒有人說什麼。」

該承包商的母公司進行了內部調查，但認為是一個「歷史問題」，「對在英國或其他地方的任何員工的培訓和工程的安全都沒有影響」。該公司補充，已經開始著手進行懲罰。

但英國議會下議院教育委員會委員詹姆士·弗里斯（James Frith）說，這個決定是一個「非常嚴重的問題」。「我很驚訝，企業為了進入一個新市場，不顧風險，使用欺詐性的資質。」

2015年美國《紐約時報》曝光後，Axact的首席執行官被逮捕，巴基斯坦當局展開調查；2017年8月，Axact高級經理奧邁爾·哈米德（Hamid）被判21個月監禁，因其參與欺詐。

然而，巴基斯坦的調查卻在腐敗政府的主導下停滯不前。

圖片版權 ALLEN EZELL/ GOOGLE Image caption 前美國聯邦調查局特工艾倫·埃澤爾寫了一本關於假文憑工廠的書

美國聯邦調查局（FBI）前特工艾倫·埃澤爾（Allan Ezell）從1980年代就調查Axact。他表示，Axact公司還在不斷推出新的在線大學，而且已經出現敲詐和勒索的行為。

他說， 以前當你拿到學位證書時，就結束了與文憑工廠間的交易，但現在只是剛剛開始。

「你將接到一個看起來像你的大使館或當地執法部門的電話，威脅逮捕或驅逐你，除非你有額外的文件來支持你已擁有的假文憑。」

在沙特阿拉伯工作的英國工程師塞西爾·霍納（Cecil Horner）在付了將近50萬英鎊的假文件後，仍然受到了來自Axact代理商的威脅電話。

霍納的兒子馬爾科姆（Malcolm Horner）表示，他的父親在2015年去世，他認為父親生前是因為害怕失去工作而購買假證書。

「這讓我很生氣。」他說，「無法理解為何這些網站依然存在。」

圖片版權 SUBMITTED PICTURE Image caption Axact旗下一所假大學所頒發的「文憑」

欺詐行動（Action Fraud）是英國國家網絡犯罪報案中心，該機構表示自己沒有權力關閉Axact的網站，只能向域名註冊管理機構和註冊服務機構提供證據，這可能需要幾個月。

英國教育部表示，HEDD正在積極採取行動。其發言人稱，「假學位是對真正的學習者和僱主的欺詐，所以我們採取了果斷的行動來打擊那些試圖從中獲利的人。」

Axact沒有回應BBC的採訪要求。