女生酒吧被騷擾怎麼辦 多國網友給你支招

圖片版權 Getty Images

很多女性都遇到過這種情況：獨自在酒吧尋歡，有人騷擾你，你禮貌拒絶，但對方並不走人繼續糾纏，直到你自己走人或者有第三者干預，對方才罷休。

對此，英國記者阿木娜·薩利姆（Amna Saleem）發了一條她獨自在酒吧遇到搭訕，在朋友幫助下成功逃脫的推特。這條推文引發了國際討論，很多人都談到了在這種情況下，男性應如何挺身而出幫助女性。

這條推文被點讚了43萬餘次，並引發了1000多條評論。推文如下：

男士：就喝一杯

我：不喝了，謝謝

男士：來吧，就一杯而已

我：不好意思，我只想看會兒書，我在等我男朋友

男士：你男朋友不允許你有朋友嗎？

陌生女士：克拉拉（Clara）？Hi！（擁抱我）並對我耳語：你沒事吧？

女性真偉大

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @AGlasgowGirl guy: ...just one drink

me: no thank you

guy: come on it's just a drink

me: look, i'm sorry I just want to read my book while i wait for my bf

guy: what ur bf doesn't let you have friends?

random woman: Clara? Hi! *hugs* (whispers) u ok?



women are great — Amna (@AGlasgowGirl) 2018年1月20日

討論引發了一直存在的女性夜晚外出被騷擾的擔憂。2016年的「尋找安吉拉（Ask for Angela）」行動曾建議女性在酒吧被騷擾時，向吧員尋求幫助時使用「安吉拉」這一暗號。

上周，該行動發起人表示，一項針對英國女性在公共場所被性騷擾的行動已經啟動了。

@TheOmegaGeek 用一則故事回復了薩拉姆的推文：我想發起一個「瑪麗怎麼樣（How's Mary）」的運動，因為每個人都有一個叫Mary的朋友。一個女孩深夜蹣跚著回到了家，她的男朋友卻對她大吼，女孩開始大哭。「咋啦？瑪麗怎麼樣？」之後扔給了女孩五英鎊讓她打車滾。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @TheOmegaGeek I want to start a movement called, "How's Mary?" because everyone knows a Mary. Stumbling home after a night out, girl's bf screaming at her, she's crying. "Ach, how are ya? How's Mary?" and pressed a fiver into her hand for taxi. — Omega Geek 🦀 (@TheOmegaGeek) 2018年1月20日

另一名用戶，紐約的傑米爾·普雷金（Jamiel Pridgen）稱，「有一次一個男人在火車上騷擾一個女人，當時那個女的獨自一人，我哥哥就假裝是那個女人的丈夫，最後那名男子離開了。十年後，我哥哥成了那名女子真正的老公。」

@marissad415 在意大利佛羅倫薩一個酒吧跟朋友分開後，被一個男人強行拉住跳舞。「我就看了一個女孩一眼，企圖讓她來救我，她就走了過來，裝作我是她久未見面的好朋友，她對著我高興地尖叫。她替我解了圍，」她說。「女的都明白。」

愛爾蘭都柏林的一名男性說，他有時候會直接干預這種情況，但可能會產生衝突。

「我會說，『老兄，女孩已經說了她對你沒興趣』，但是有的人會被激怒，深更半夜的可能就會出事，」他的推文稱。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BunkoPirate Any advice on how men can do similar without also coming across as creepy/invasive? My go to is a 'dude back off you have been told shes not interested' but it can cause people to get aggro which could be a problem later in the night.. — Sleepypirate (@BunkoPirate) 2018年1月21日

法國學生 @SariaSayan 稱，人們可以用一些話題將男性的注意力從被騷擾的女性身上轉移。

「你可以隨便問男人一個問題。比如『不好意思，現在幾點了？』」她說。

但也有女性稱，在拒絶了男人之後，自己有被跟蹤，或者在公共交通工具上被騷擾，有時甚至需要尋求其他夫婦的幫助。

美國的南森·摩爾（Nathan Moore）稱，這是社會問題，因為社會風氣教導男性要「堅持不懈」。

@KittenRescuer回復稱：「我們的很多流行文化都讚賞這種行為。我能不能看一部正常的愛情片，不強調男性堅持、沒那麼奇怪的片子？」

然而，並不是所有人都接受陌生人那麼近身地幫助他們。

「是挺好，但是如果一個男的正在騷擾我，同時一個陌生女人突然過來抱住我，我會覺得好詭異，"」@soyaburger 說。