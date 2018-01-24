英籍華裔青年敘利亞參戰：我當然怕死

圖片版權 Huang Lei Image caption 黃磊自2015年加入敘利亞庫爾德民兵組織「人民保護聯盟」。

在敘利亞西北部，來自世界各地的一些志願者，加入了庫爾德民兵組織，對抗土耳其領導的軍事行動，其中包括從英國前去參戰支持的華裔青年——黃磊。

黃磊1990年出生於四川成都，後隨父母移居英國，曾就讀曼徹斯特大學。2015年9月他隻身前往土耳其，10月抵達敘利亞，加入了敘利亞庫爾德民兵組織「人民保護聯盟」（YPG）。

他是加入該組織反抗「伊斯蘭國」武裝的第一位華人。

責任與動機

黃磊向BBC記者艾瑪·瓦迪（Emma Vardy) 表示：對我而言，庫爾德人民的善良和戰友情誼，是我加入反抗土耳其的初衷。

圖片版權 Huang Lei Image caption 黃磊說，有大約20個來自世界各地的人志願參加「人民保護聯盟」。

從反抗「伊斯蘭國」民兵組織，到與土耳其武裝部隊正面交鋒，黃磊也意識到戰場上槍林彈雨的危險。

他說：「我當然怕死。但是，基本來說，每個參加人民保護聯盟的人都怕死。」

「我們本來是在敘利亞抗擊『伊斯蘭國』，突然聽說土耳其向阿夫林發起攻擊轟炸那裏。我們想去幫助那裏的人民保衛家園，保衛自己。」

黃磊說：「保衛阿夫林是我們的責任。」

除了戰場上的凶險，黃磊對戰後返回英國的處境也不無擔心。

英國外交部反覆警告國民不要參加在海外的戰鬥，黃磊知道他回到英國可能面對的後果。

「我很希望能夠回英國，但不希望回去後被抓起來。」

「我是來打擊恐怖分子的，不希望回去後被當成恐怖分子。」

Image caption 土耳其在2018年1月宣佈對阿夫林發起地面攻擊

國際反恐

「人民保護聯盟」最近公布的一個視頻中，能看見黃磊和其他國際志願者。

視頻中，一個美國口音的男性表示：「我們受過大量的訓練，我們凖備好了，人民保護聯盟給我們提供武器反抗土耳其恐怖主義分子。」

黃磊說，大約有20個國際志願者凖備參加阿夫林的保衛戰，其中三人來自英國：他本人來自曼徹斯特，另外還有兩人分別來自倫敦和利茲。其他志願者來自法國、德國、西班牙和美國。

英國皇家國防安全研究所(the Royal United Services Institut) 的中東問題研究員麥克爾·史蒂文斯（Michael Stephens）向BBC表示，以前他們的行動完全與盟軍成員國（打擊伊斯蘭國武裝）的目標一致。

「現在這些志願者的攻擊目標是一個主權國家，也是一個北約盟國，這將帶來一定的法律問題。」

阿夫林

圖片版權 AFP Image caption 敘利亞邊境處的土耳其坦克部隊。土耳其展開「橄欖枝」行動，打擊「恐怖分子」。

1月21日，土耳其宣佈軍隊進入敘利亞邊境，展開對敘利亞北部阿夫林的地面軍事行動。

土耳其的這一軍事行動，使敘利亞境內持續了近七年的內戰變得局勢更加複雜。

土耳其方面認為，得到美國支持的庫爾德民兵組織「人民保護聯盟」是恐怖組織，該組織控制了敘利亞東北大部分地區。

土耳其總統厄爾多安表示，「人民保護聯盟」是被取締的"庫爾德工人黨"的分支。過去三十年來，「庫爾德工人黨「一直爭取在土耳其爭取庫爾德人自治。

庫爾德工人黨成立於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家。

最近，美國計劃幫助「人民保護聯盟」組建一個三萬人的「邊境安全部隊」，讓土耳其方面高度關注。

厄爾多安表示，美國此舉無異於在該地區成立「恐怖部隊」，土耳其要堅決「扼殺」。

分析指出，以往相當長的一段時間，土耳其都威脅要清除在阿夫林的「人民保護聯盟」武裝力量，美國的計劃似乎使土耳其當局提前開始了行動。