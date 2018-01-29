Image caption 從左至右依次為:尼基·坎貝爾、休·愛德華茲、喬恩·索佩爾、傑瑞米·韋恩、尼克·羅賓遜、約翰·漢弗萊斯

針對BBC同工同酬問題的獨立審計結果將於下周發佈。在"同工不同酬"問題曝光後，英國廣播公司（BBC）的六位男性主持人已同意接受減薪。

BBC表示，休·愛德華茲（Huw Edwards）、尼基·坎貝爾（Nicky Campbell）、約翰·漢弗萊斯（John Humphrys）、喬恩·索佩爾（Jon Sopel）、尼克·羅賓遜（Nick Robinson）和傑瑞米·韋恩（Jeremy Vine）都已經同意降低自己的工資。

此前，凱瑞（Carrie Gracie）辭去BBC中國總編輯的職務，以抗議男女之間的「同工不同酬」問題。

漢弗萊斯表示，他的收入要比以前的60萬英鎊「少得多」。

去年7月份BBC公布了其年薪超過15萬英鎊的出鏡員工。名單上三分之二都是男性，其中包括收入最高的七個人。

漢弗萊斯是BBC廣播4台旗艦節目《Today》和《Mastermind》的主持人，他在2016-17年間的年收入在60萬到649,999英鎊之間。

他拒絶承認或否認有關其報酬減半的報道，但他表示新的薪資水平"遠低於60萬英鎊"。

他表示實際上一共進行了三次減薪。「這看起來很公平」，他告訴BBC新聞。 「過去，BBC曾經有很多錢。」

「現在BBC不再有很多錢了，我以前賺不少，現在進行減薪我覺得很合適。」

在這六名男性員工中，BBC廣播2台的主持人傑瑞米·韋恩的收入最高，在2016-17年度的收入在70萬到749,999英鎊之間。

BBC北美事務編輯喬恩·索佩爾的收入最低，在20萬英鎊至249,999英鎊之間。而曾任中國事務編輯的凱瑞年薪為13.5萬英鎊。

BBC沒有披露這些主持人減薪後的收入是多少。

BBC在一份聲明稱，「我們非常感謝休·愛德華茲、尼基·坎貝爾、約翰·漢弗萊斯、喬恩·索佩爾、尼克·羅賓遜和傑瑞米·韋恩，他們願意接受減薪。」

「這些記者和主持人都與觀眾有著真切的聯繫，他們能在BBC工作，我們感到很榮幸。」

「減薪的一些最終細節仍在討論中，BBC還將在適當的時候與其他員工就此進行討論。」

Image caption 接受減薪的六名男性員工中傑瑞米·韋恩的收入最高，在2016-17年度的收入超過70萬英鎊

在周五赴BBC廣播2台上班的路上，記者問韋恩為什麼同意降薪。

他表示，「我認為這個需要梳理清楚，我支持女同事們，確實應該'同工同酬'。」

「這事兒不需要思考，所以對我來說接受（減薪）不成問題。」

針對BBC的同工同酬問題的獨立審計結果將於下周發佈。

去年夏天公布的薪酬最高的BBC主持人名單中，克里斯·埃文斯（Chris Evans）位居榜首，在2016/2017年度的薪酬在220萬至225萬英鎊之間。

收入最高的女性克勞迪婭·溫克爾曼（Claudia Winkleman）的收入則明顯少了很多——在45萬英鎊和50萬英鎊之間。

BBC傳媒事務編輯阿莫爾·拉簡（Amol Rajan）表示，在娛樂行業競爭加劇的同時，新聞行業則正相反。「很多現在接受減薪的人在幾年前就已經獲得可觀的收益。」

「那個時代已經過去，現在主持人們也要接受他們的一部分工資將不得不隨之而去。」

離BBC中國總編輯的職位後，凱瑞BBC回到位於倫敦的新聞編輯室中，她希望在這裏能「獲得平等的報酬」。

她將於下周三在BBC總裁托尼‧霍爾（Tony Hall）、其副手安妮·巴爾福德（Anne Bulford）以及新聞和時事總監弗蘭·昂斯沃思（Fran Unsworth）之前，出席英國議會的特別委員會會議。

他們被要求討論BBC採取什麼行動來解決性別間的工資差距。

數字、文化、媒體和體育特別委員會主席達米安·柯林斯（Damian Collins）議員表示，「雖然這些BBC主持人希望通過減薪表現對女同事的聲援，但這並不能根本解決凱瑞和其他人提出的薪酬不平等問題。」

他補充，他們會在委員會的會議上凱瑞和BBC高層的說法。

BBC對性別間工資問題進行了三次調查：

去年10月份發佈的報告認為，BBC符合對大型組織的要求。報告發現BBC的性別間薪酬差距為9.3％，而英國全國平均水平為18.1％

一項由法官主導的對普通員工"同工同酬"的審計發現，"沒有任何系統的性別歧視問題"

BBC對廣播節目主持人、編輯和記者報酬進行的審核將於下周公布

BBC總裁霍爾承諾到2020年消除性別間薪酬差距，他表示BBC應該成為「薪酬、公平、性別平等和代表性上所取得成就的典範」。