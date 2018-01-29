圖片版權 Getty Images Image caption 這將是特雷莎‧梅在2016年出席在杭州舉行的G20會議後，再次訪問中國

英國首相特雷莎‧梅（又譯文翠珊）到訪中國前夕，當地報章的報道焦點可概括為四個字：對華貿易。

特雷莎‧梅將在周三（1月31日）抵達北京訪問，稍後還會訪問上海和湖北。隨團的還包括50多名商人，包括多家英國上司公司的代表。

她早前在瑞士出席世界經濟論壇時聲言，英國在脫歐後將繼續推動世界自由貿易，也要把「新的伙伴拉到談判桌上」，被視為對歐盟放話。

但也有評論留意到，她在論壇期間不如各國領袖般熱衷與商界領袖見面，有前英國新聞官更透露，她在去年的論壇期間，寧可回酒店房間吃巧克力火鍋，也不與阿里巴巴主席馬雲見面，被質疑是否真的有能力推動與其他國家──包括中國──的商貿關係。

「巧克力門」

英首相府前新聞辦公室主任佩里爾（Katie Perrior）1月25日在《泰晤士報》撰文，透露馬雲在去年的世界經濟論壇期間，請求約見特雷莎，卻被拒諸門外。

她寫道：「阿里巴巴被譽為亞洲的亞馬遜購物網站，這公司的老闆被請吃閉門羹。特雷莎‧梅卻在日程中保留了數小時，跟幕僚吃巧克力火鍋 。」

圖片版權 Getty Images Image caption 巧克力火鍋和馬雲之間，你會怎樣說？特雷莎‧梅似乎選擇了前者

佩里爾透露的是去年的事，但《經濟學人》記者麥克爾羅伊（Anne McElvoy）指出，特雷莎‧梅必須透過中國之行，親身向世界展示英國的目光不只在歐洲，而是願意「發展歐洲以外市場」。

她在《衛報》撰文指，這是「英國首相工作的一部份，不可以假手於人」。

鋼材和股票

天空新聞台（Sky News）報道，隨梅首相訪華的商人，包括英國石油、匯豐銀行及倫敦證券交易所等高層人員。《每日快報》（Daily Express）留意到，財相哈蒙德（Philip Hammond）去年12月曾訪問上海，探討將倫敦和上海兩個交易所連結起來，讓一方的投資者可在另一方買賣股票（即所謂的「滬倫通」計劃）。

但也有分析對與華的貿易關係有保留態度。《每日鏡報》(Daily Mirror）引述工黨議員尼克‧戴金（Nick Dakin）指，特雷莎‧梅可能以開放英國鋼鐵市場，換取中方在貿易上的讓步。這舉動對英國鋼鐵業的影響，可能「不遜於前首相撒切爾（Margaret Thatcher）對礦產業帶來的影響」。

撒切爾1980年代決意關閉英國20個沒有利潤的礦場，20,000多名礦工隨之失業。

戴金指，英國當局必須採取適當貿易保護措施，否則英國市場將充斥著「廉價但品質低劣的中國鋼材」。