英國首相訪華： 一個你不了解的「梅姨」

圖片版權 Getty Images Image caption 特里莎·梅希望通過北京之行，向世界展示英國願意〝發展歐洲以外市場〞。

2016年7月，保守黨領袖特里莎·梅成為英國第二個女首相，在脫歐公投後的政治動蕩期主掌英國政府。

時年59歲的內政大臣多年來精心營造了政治可靠而且自持很好的公眾形像，在英國脫歐公投令許多政治對手退出角逐後，使她在合適的時機成為合適的首相人選。

梅首相曾常年擔任內政大臣，職責之一是移民事務，所以，她在海外華人圈裏知名度很高，由此獲得一個聽上去非常親切的外號：梅姨。

圖片版權 EPA Image caption 保守黨領袖的特里莎·梅成為英國第二個女首相，在脫歐公投後的政治的動蕩期主掌政府。

特里莎·梅夙有擔任領袖的雄心，她的大學同學回憶她早就有成為英國第一個女首相的願望。本來她最早在2018年才有機會參加首相競選。

但是卡梅倫首相在領導保守黨取得23年來首次大選勝利入主政府後舉行了歐盟公投而且輸掉了公投， 為英國政治帶來了顛覆性變化，在首相辭職後，許多候選人也相繼推出，這時候特里莎·梅就成了繼承卡梅倫的團結各派的人選。

初入政壇的特里莎·梅以其對高跟鞋的特殊愛好而聞名，但是隨著歲月推進，堅忍不拔成了她的政治標記。17年來她一直是能夠躋身保守黨上層的少數幾個女性之一，而且以直言不諱著稱。她在2002年保守黨大會上對黨內活動分子說過最著名的一句話是："你們知道我們被稱作什麼——作惡黨"。

出生年月：1956年10月1日出生 (59歲)

職業: 自1997年起擔任梅登黑德選區議員。自2010年5月起擔任內政大臣。

教育：在Wheatley Park公立中學學習，在私立學校有過短暫學習經歷, 在牛津的St Hugh's學院畢業

家庭：同菲利普·梅結婚

愛好：烹飪——她說她擁有100本菜譜。偶爾登山遠足。2014年在BBC廣播4台的"荒島唱片"節目中，她選擇了瑞典歌星Abba的Dancing Queen和音樂劇 Jersey Boys裏面Walk Like A Man。她還喜歡莫扎特和埃爾加的音樂。

談保守黨未來："我們黨去團結並且治理不亞於一種愛國的責任，也符合整個國家的最大利益。我們需要一個大膽的，新的，積極的面向未來的眼光，一個不是為了少數特權者，而是為了所有人的國家。"她說公眾希望的不是一個"脫歐首相"，發誓要團結黨內脫歐和留歐兩個陣營。

圖片版權 Getty Images Image caption 初入政壇的特里莎·梅以其對高跟鞋的特殊愛好而聞名。

特里莎·梅1976年在英國政客的搖籃——牛津辯論會同她未來的丈夫菲利普相識。根據流傳的說法，他們倆是在保守黨舞會上經過後來成為巴基斯坦總理的貝娜齊亞·布托介紹相識。他們在1980年結婚。

當時特里莎·梅在牛津的 St Hugh's學院學習地理的學生，但同時她已經在倫敦金融城取得了職業方面的發展，最初她開始在英格蘭銀行工作，後來成為英國付款清算服務協會歐洲事務部的負責人。

特里莎·梅是英國一百多年來任職時間最長的內政大臣。在59歲的年紀入主唐寧街10號，特里莎·梅將成為在卡拉漢1976年擔任首相以來擔任首相年齡最大的人，而且她將成為最希斯首相後第一位沒有子女的首相。

Image caption 特里莎·梅在2000年前後在保守黨內開始發揮重要作用。