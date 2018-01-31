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英國首相特里莎·梅（Theresa May）抵達中國展開三天訪問。她一落地就宣佈將與中國在教育領域建立新的合作關係。

新的動議包括繼續擴展中英兩國的數學老師交換項目，並開展一項推廣活動，在中國提升英語教育。

特里莎·梅亦表示，她的訪華之旅「將會鞏固英中關係的黃金時代」，但強調中國必須遵守公平和自由的貿易規則。

圖片版權 Getty Images Image caption 特里莎·梅將會與習近平會面，預料還將討論包括朝鮮和氣候變化等問題

在訪華前，她在《金融時報》發表了一篇文章，當中承認倫敦和北京並不是在所有問題上都「看對眼」，並且承諾替英國產業者向中國表達對於鋼鐵生產過剩以及知識產權保護等問題的憂慮。

在英國國內，特里莎·梅正由於脫歐具體做法的分歧而受到壓力，需要在中國之行當中把握機會向英國民眾傳達更多的積極信息。

「『黃金時代』世代延續」

特里莎·梅訪華的第一站是湖北武漢，這是世界上學生最多的城市之一。

英國首相宣佈的教育合作協議包括：

英中兩國的數學老師交換項目續期兩年至2020年，將會有大約200名英語老師前往中國教學

兩國學前教育工作者參加聯合培訓項目

加強就業教育信息共享

啟動「English is GREAT」的推廣項目，在中國宣傳英語教育

教育協議總價值超過5.5億英鎊，號稱將在英國創造800個職位

中國公民已經是英國國內最大的海外留學生群體——英國國內有15.5萬中國留學生，每年為英國教育產業帶來50億英鎊的收入。

特里莎·梅表示，新協議的簽訂將會「前所未有地令更多孩子和年輕人能夠分享關係我們兩個偉大國家的想法」，從而有助於確保「我們彼此合作的黃金時代能夠世代延續」。

特里莎·梅還將與中國國家主席習近平會面，預料討論的其他問題還包括朝鮮和氣候變化。

在商貿方面，預料英國首相將會把重點放在延續已有的商業合作關係上，而不是制訂脫歐後新的協議。

特里莎·梅表示，中國將會在世界經濟發展當中扮演「重大角色」。

「我希望未來對於英國來說是有利的，因此我此行將會在關鍵的全球和經濟議題上深化與中國的合作，這些議題對我們的企業、人民以及英國所代表的價值至關重要。」

她承認，目標不會在一趟訪問中達成，而必須要在雙方有共同目標的情況下歷經長年努力。

特裏她表示，隨著中國持續開放，合作和參與國際事務會令中國在世界舞台上的作用同時有利於英國和世界。

前港督彭定康呼籲特里莎·梅向北京表達香港目前的政治困境，但目前尚不清楚此次訪問是否會談及香港的人權問題。