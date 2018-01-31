圖輯：梅首相訪華第一天都做了些什麼？
英國首相特里莎·梅訪華第一天。在英國「脫歐」與 「中英黃金時代」背景下，中英雙邊關係發展面臨新形勢。
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PA/Stefan Rousseau
應中國總理李克強邀請，英國首相特里莎·梅和丈夫菲利普·梅先生2018年1月31日乘英國皇家空軍專機抵達武漢，開始對中國為期三天的正式訪問行程。這是她首次以首相身份訪華。
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REUTERS/William James
在英國「脫歐」與 「中英黃金時代」背景下，中英雙邊關係發展面臨新形勢。梅首相此行主要任務是強化兩國經貿關係。訪問行程包括武漢、北京和上海。
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Stringer/Reuters
梅首相訪華行程第一站第一項活動，是到武漢大學參加「靈動青春盛典」活動。活動主題是教育科技展覽，包括英國的3D教學材料和人工智能技術，還有智能家居、護膚用品和刺繡等中學生創新項目等。
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Dan Kitwood/Getty Images
特里莎·梅首相訪華第一站，武漢。在長江邊聽當地專家介紹武漢治理河流污染的情況。2016年1月開館的英國駐武漢總領館是最年輕的。
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Dan Kitwood/Getty Images
介紹聽完了，該握的手也都握過了，單獨跟武漢長江大橋合個影吧。
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EPA/CHRIS RATCLIFFE / POOL
氣吞雲夢！武漢黃鶴樓前觀賞京劇，應該是獨特的體驗。文化交流是中英關係的主要粘合劑之一。
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GREG BAKER/AFP/Getty Images
在人民大會堂的歡迎儀式上跟東道主李克強總理一起檢閲儀仗隊。注意到梅首相身後是女兵嗎？
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EPA/CHRIS RATCLIFFE / POOL
奏國歌。北京人民大會堂。訪華第一天行程包括武漢和北京。
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MARK SCHIEFELBEIN/Getty Images
與李克強總理和中方代表會談即將開始。梅首相首次出訪中國，隨行的經貿代表團50餘人都帶著項目協議或意向的。
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簽協議前的短暫空歇。梅首相和李克強總理笑得歡暢。
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Reuters
協議簽署完畢。梅首相和李克強總理舉行聯合記者會。梅首相說，「全球化英國」不會影響中英「黃金時代」。她周四（2月1日）在北京與習近平主席會晤。
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