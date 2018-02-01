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「石牆」（Stonewall）組織發佈年度報告，列出英國對同性戀、雙性戀及跨性別人士（LGBT）最友善的100大僱主。一些僱員也分享了他們在這些排名靠前的機構供職的故事。

前100位公司中有四分之一是律師事務所，其中包括位列第二的品誠梅森事務所（Pinsent Masons）。

對於羅布·查爾德（Rob Childe）來說，一個包容的工作環境意味著人們能夠坦誠地談及自己的生活、家庭和愛好，而這就是四年前他被吸引到品誠梅森這家國際性律師事務所工作的原因。

他說，在之前為另一家僱主工作的時候，「就像雙手被綁在背後來工作一樣」。

他表示，要隱瞞你是LGBT的事實，代價是「真心大」。

「它會形成負能量，而這些全都會導致生產力喪失，」查爾德說。

他說，看到LGBT人士升上高職位並獲得尊敬，是「一種實在的動力」。

不過他同時意識到，只有榜樣是不足夠的，這就是為什麼他也參與了與同事之間的討論的原因。

這位高級合伙人說：「談論你的個人生活是很吊詭的，但是我認為這很重要，而我也處在一個有利位置，可以這樣做。」

「這是一場長期的奮鬥。你不能有優越感，我們正在為年輕一代鋪路。」

圖片版權 Pinsent Masons Image caption 羅布·查爾德表示，希望在辦公室公開談論自己的性向會為下代創造更包容的環境

今年的這一份職場平等指數報告有超過430家機構參與評選，包括大學、衛生組織、政府部門以及財政服務機構等等。

榜單通過了解僱主政策、日常操作以及對員工進行工作體驗問卷調查等方式評分，最終威爾士國民議會（The Welsh Assembly）成為榜上頭名。

總部位於桑德蘭的金圖住房協會（Housing Association Gentoo）位列第三。在該公司任職IT經理的一名同性戀女士讚揚公司有「有真正的包容感」。

「我過去曾在一家私企工作，一直都對自己的性取向非常謹慎，不會過多地公開，」這名女士在接受訪問時要求匿名。

「當我進入金圖的申請流程時，我提前看了『石牆』的資料，單單是看到網頁上有這家公司的名字，就已經像是馬上打開了所有的門，」她說，「這對我來說是一個重大的額外福利。」

她說：「對於我是誰，這裏沒有任何質疑。」而且，她的性取向已經不是她需要擔心或者隱瞞的事情。

圖片版權 Louise Crosby / Clifford Chance Image caption 路易絲·克羅斯比和彼得·斯科特（左圖）共同負責紐卡斯爾市議會的LGBT部門，而埃拉爾多·達特裏（右）則是高偉紳律師事務所的合伙人

路易絲·克羅斯比（Louise Crosby）是紐卡斯爾市議會（Newcastle City Council）的一名政策顧問，該機構位列第九，是地方政府部門類別中排名最高的。

「我在其他地方工作過，得到過了些負面的評論，」她說，「而我認識很多人都是因為他們害怕被品頭論足而無法拿出最好的工作表現。」

路易絲回憶說，一些人會避免在桌上展示同性伴侶的照片。

而現在，她說自己可以完全將注意力集中到工作上了。

「有些高層管理者在LGBT平權的事務上非常先行，所以你會知道，在有問題出現的時候，你能得到支持。」

「完全的自己」

埃拉爾多·達特裏（Eraldo d'Atri）是高偉紳律師事務所（Clifford Chance，在「石牆」的榜單中排名第11位）的一名資深合伙人和公開的同性戀者，他有同樣的看法。

「如果人們是感覺良好的，不僅工作表現會好，而且也能夠擇時完全的自己帶入到工作當中，」他說。

「我來到這裏的一刻，就知道一切是對的。我不確定在別的公司也能夠一樣。」

達特裏現在是該公司的LGBT群組的負責人之一。

該部門是為公司內部的人士提供支持，並給予建立人脈和社交的機會。這些活動對所有人開放，而達特裏指出，來自LGBT群體以外的堅強「盟友」是非常重要的。