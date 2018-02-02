90後不吃肉的七大隱情 誰說佛系青年不走心

他們拋開漢堡包拿起豆腐幹，可不僅僅是看破紅塵不走心、慈悲為懷免殺生。英國90後放下屠刀立地吃素，也是經過深思熟慮的。

在英國，2017年，純粹吃素從邊緣成了主流。時下，純素主義被稱作發展最快的生活方式潮流。

數字顯示，僅在過去10年間，英國純素者總數就增加了360%。目前15歲以上人口當中，純素者為54.2萬，佔總人口的比例剛剛超過1%。10年前，純素者的總數只有15萬。

值得注意的是，現在這50多萬純素者當中，年齡在15-34歲的人佔將近一半（42%）！這個年齡段，也就是我們所說的90後和00後。

日本的新生代好像「不做愛」；中國的千禧人成了「佛系青年」，而英國的90後和00後，卻成了純素運動的生力軍。

我們總結出以下七個原因。看來，至少英國的90後、00後還是該走心時就走心的。就算是做吃貨，也是要做個覺醒的吃貨。

圖片版權 AFP Image caption 慈悲為懷：絶不參與屠殺、虐待動物是一個主要原因

慈悲為懷

對許多人來說，絶不參與屠宰、虐待動物是改吃純素的關鍵原因。在他們心中，動物有知、有感，有生命的權力，豈能當肉吃？也有人是因為喜愛動物，根本無法接受殺掉一隻做自己的盤中餐。怎麼可能一分鐘牽著心愛的狗狗散步、另一分鐘就去吃狗肉煲？！也有人選擇完全放棄動物製品，他們擔心，雞成了下蛋機、牛成了產奶器，生命可能更痛苦、短暫。

熱愛環境

許多人改吃素動機是從我做起、減少對環境的破壞；年輕一代自然更加關愛環境，因為，明天的世界是他們的。畜牧需要大片的土地，這成了砍伐森林的一個重要原因。還有，畜牧業消耗的水資源（灌溉農田，種植飼料作物）幾乎是全球人類用水量的8%。種植大片的玉米、穀物需要使用大量的化肥、殺蟲劑，也會加重污染水源。有些純素者會說，如果我們只種供人吃的作物，許多環境問題就會迎刃而解。再說，牲畜也會製造垃圾和污染，比如牛，打嗝放屁釋放大量甲烷！人為因素造成的溫室氣體排放中，畜牧業佔14%到18%，超過交通。

Image caption 關注健康：純素者需要更加更精心安排食譜、確保獲取必須養分

關注健康

許多純素者認為，不吃肉對健康有好處。雖然需要精心安排食譜、服用添加營養，但是他們會說，不吃動物製品同樣可以獲得人體所需的所有養分。粗糧、蔬菜、水果脂肪和膽固醇含量更低，但是富含纖維、鎂、鉀和其它維生素。而且，吃純素的人通常更容易避免患上三高中的二高（膽固醇、血壓），維持健康體重指數BMI，患癌症和心臟病的風險更低。純素的健康好處對更加關注形像和人生質量的千禧一代有相當大的吸引力。

自主自決

英國娛樂業名人、純素運動大使布瑞夫（Jay Brave）說，對許多人來說，只吃植物"源於自治"。現行體制、現代社會，90後、00後對他們生活中的許多方面根本沒有任何自主權，就連買買買，還不都是被廣告蠱惑、潮流左右？他們選擇吃素，也等於在發聲：我的飯菜我做主，我要拿回一點控制權。為此，我有勇氣挑戰現狀，我不怕做另類、不怕和傳統作對。

Image caption Instagram上「吃貨」曬圖對推廣純素起到很大的推動作用

社交媒體

英國專欄作家、媒體人登特（Grace Dent）認為，社交媒體為純素運動推波助瀾。現在通過社交媒體上可以輕而易舉找到朋友、交流心得體會、烹飪技巧、獲取相關活動信息等。Youtube上，宣傳純素的網紅動輒吸粉過百萬。社交媒體對推廣純素運動最大的貢獻當屬「吃貨曬圖」。比如英國的網紅Bosh，菜譜簡單、超有想像力，視頻簡短、超能抓眼球。

圖片版權 AFP Image caption 名流效應：碧昂斯和伴侶曾堅持純素22天「淨化心靈和身體」

名流效應

明星入圍也向年輕人證明，不吃肉蛋奶，同樣可以有成功、有顏值、有心情。看到演藝圈裏的Natalie Portman，Russell Brand and Miley Cyrus都不吃肉了，瞬間感覺豆腐更性感。即使做不到永遠、全職純素，兼職一試也未嘗不可。碧昂斯和伴侶就曾為了「淨化心靈和身體」堅持純素22天。布瑞夫介紹，地下音樂場（比如美國的嘻哈、英國的Grime）的純素歌星對千禧一代改吃素也有很大影響。想想，偶像連說帶唱地勸你吃素......

食材好買

說一千道一萬，如果買不到好食材，吃貨改吃素的理想不還是空想？幸運的是，在英國，專門服務於純素者的小型專賣店越來越多，主流供應商也意識到了純素市場的發展潛力。眼下，越來越多的頂級餐館供應純素餐點，大多數超市都可以找到純素專櫃。

原來，吃素的人很孤獨、很另類。現在在英國，吃素不僅很容易、而且很新潮。

但是，這股熱潮能持續多久呢？會不會在中國的「佛系青年」也流傳開呢？這個，我們只能等著瞧啦。