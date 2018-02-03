圖輯：驚心動魄 英國女性維權風雲百年
1918年2月，英國女性獲得議會選舉投票權，石破天驚。一百多年前的這些海報，帶人穿越到愛德華時代，感受當年女性維權之艱難凶險。
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劍橋大學的女子學院是爭取女性投票權運動的熱點，但學院本身卻恪守陳規。到了19世界末，英國女性已經可以上大學，但畢業時沒有正式學位。這張海報直擊時弊：女子可以上大學，但說到議會選舉，女博士跟罪犯和精神病患者的地位一樣：無投票權。
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約翰·布爾是當時被用來代表英國的一個小說虛構人物，家喻戶曉。這裏借用了這個形像。沒有女人的幫助，布爾先生被孩子和家務纏得焦頭爛額，只恨分身無術。海報上，家庭成了社會、國家的縮影；它表達的意思是，假如女性有選舉權，很多讓政客們頭疼的問題都能較容易解決，比如嬰兒死亡率、學校教育和失業問題等，這樣大家都受益，皆大歡喜。
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布爾太太對孩子們說，你們這些貪心的孩子，在我把自己料理好之前什麼都不會再給你們了。孩子們的圍兜上寫著：不讓婦女投票，就取消給政治團體的贊助。為了擴大影響，爭取更廣泛的公眾支持，婦女選舉權運動借鑒了小報的手法，用醒目的大標題、漫畫和照片來吸引關注。她們是政治宣傳能手，深諳利用媒體之道，海報內容通常緊扣時政，並借用民眾耳熟能詳的卡通角色。
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當時英國社會大部分人反對給女性投票權，海報負有啟蒙教育的任務，而且要超越簡單的平等權利概念，要說明投票權意味著什麼，女性擁有投票權將給家庭、生活、社區和公共領域帶來怎樣的變化，而這一切都與女性有切身關係。這幅海報標題：法律如何「保護」寡婦，內容是男人可以立遺囑把財產傳給任何人，但他的遺孀必須撫養孩子。
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法律如何「保護」女兒們：英國女孩哭訴，幼兒園老師說了，現在就得適應小弟弟拿姐姐的東西，因為長大後一切都是他的，她什麼都沒有。法國女孩說：這太不像話了。在我們國家男孩女孩是平分的。
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1909年，爭取女性投票權活動分子被關進監獄，在獄中絶食抗議，又被時任內政大臣格拉斯頓下令強迫灌食。此事令舉國嘩然。爭取女性投票權的集會示威經常遭當局打壓。歷史學者德萊普說：「只要加入爭取婦女選取權運動，你就是個激進好戰分子。」
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有人說，女性不具備就涉及女性權益和法律投票的能力，因此最好還是由男性來決定什麼最符合女性利益。針對勞工階層女性的海報是對此的回應。海報上一名紡織女工看到貼著的女工管理條例，氣憤不已，「他們真不要臉！誰都沒問過我啊！」
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在家工作的，比如裁縫和主婦，也是思想啟蒙、知識普及、爭取支持的對象。
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這張題為《殘疾》的海報出自英國著名文學藝術團體布盧姆伯利集團的藝術家鄧肯·格蘭特之手。海報上的男青年鼓起投票權風帆乘風破浪，而小划船裏的女子只有雙槳。
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帕廷頓太太也是當時英國報刊上經常出現的漫畫人物。她通常是以落後勢力代表形像出現，用她的拖把阻止任何形式的進步。在這張海報上，落後勢力代表帕廷頓太太用她的拖把橫掃、阻止的是對婦女選舉權運動如潮水般湧來的支持。
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為什麼要貼海報敦促遵紀守法的集會抗議？順著這條線索，可以發現，百年前的女權先驅們在行動策略上分成激進和溫和兩大陣營，激進派常訴諸武力，比如砸窗戶玻璃、毀壞高爾夫球場、點火焚燒樓房之類，類似於現在的城市騷亂暴力行為。不屑於暴力的也有各種「創新」的違法舉動，比如不填人口普查登記表、不交稅，等等。但是，即便最奉公守法的行動，比如在鬧市口的街市上擺個箱子站上去，甚至都不用開口講話，就會招到爛菜葉臭雞蛋的襲擊，有人會報警，警察來了還會動粗。
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1910年，劍橋大學圖書館收到一捆海報，包在牛皮紙裏。這卷海報在那裏原封不動地保存了百餘年，直到2016年才重見天日。寄件人叫瑪麗翁·菲利普斯，是英國女權運動先驅，爭取女性投票權運動骨幹之一，1929年成為英格蘭北部桑德蘭選區的工黨國會議員。這批海報2018年2月3日起在劍橋大學圖書館展出。
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