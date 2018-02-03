布爾太太對孩子們說，你們這些貪心的孩子，在我把自己料理好之前什麼都不會再給你們了。孩子們的圍兜上寫著：不讓婦女投票，就取消給政治團體的贊助。為了擴大影響，爭取更廣泛的公眾支持，婦女選舉權運動借鑒了小報的手法，用醒目的大標題、漫畫和照片來吸引關注。她們是政治宣傳能手，深諳利用媒體之道，海報內容通常緊扣時政，並借用民眾耳熟能詳的卡通角色。