80後青春回憶！辣妹組合再次合體

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90、00年代叱吒樂壇的辣妹組合要回歸了！她們周五發表聲明確認，五姝將會再次合作，參與不同的項目。有報道指，她們考慮在中國拍攝電視節目。

早前，辣妹組合成員──維多利亞‧貝克漢姆（Victoria Beckham）、傑瑞‧霍納（Geri Horner）、艾瑪‧波頓（Emma Bunton）、梅蘭尼‧布朗（Melanie Brown，又稱Ｍel B）及梅蘭尼‧奇瑟姆（Melanie Chisholm，又稱Mel C）──於傑瑞的家中聚會。

她們在聲明中指：「現時正是合適時機，讓我們一起發掘新機會。」

她們1996年推出首張單曲「Wannabe」，讓她們聲名大噪。六年後，辣妹們分道揚鑣，各自發展。

辣妹組合形像鮮明，各有符合個人風格的暱稱，包括高貴辣妹、嗆辣妹、寶貝辣妹、猛辣妹及運動辣妹。她們這次聚首一堂，前經理人西蒙‧富勒（Simon Fuller）也有出席。

辣妹組合周五發表聲明指：「我們互訴近況、並緬懷過往共渡的時光，享受了一個美妙的下午。」

「全球各地對辣妹組合興趣滿滿，總讓我們受寵若驚。」

「我們一致認為，現時有很多令人興奮的機會，既符合辣妹組合原本的精神、亦能向下一代傳遞女性自強的訊息。」

早前，成員們在Instagram上暗示辣妹組合合體的消息。

「寶貝辣妹」波頓說，未來看來有點「辣」；維多利亞寫道：「我愛我的女孩們！」

辣妹組合併非首次重組──她們曾於歐洲及美國巡迴演唱，亦曾在2012倫敦奧運閉幕式演出。

圖片版權 Getty Images Image caption 辣妹組合在2012年倫敦奧運會閉幕式上表演

去年11月，維多利亞指她們並不會推出大碟或巡迴演唱。

根據《太陽報》報道，辣妹組合或會於中國拍攝電視節目、拍攝電視選秀、廣告或綜合專輯，每人或可收取一千萬英鎊的酬勞。

《太陽報》引述消息人士指，維多利亞將不需要演唱。