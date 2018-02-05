中華經典傳天下 倫敦地鐵金句竟源自道德經
「千里之行始於足下」——源自老子《道德經》的這句名言是14年前倫敦歐維爾地鐵站（Oval）端出的第一碗心靈雞湯。
此後，這個地鐵站還出現過無數的勵志金句，鼓舞了千千萬萬的乘客，在全世界各地贏得粉絲，也成為倫敦其他地鐵站的學習好榜樣。
最早推出歐維爾地鐵站「每日金句」的，是59歲的客戶服務部經理安東尼·詹托斯（Anthony Gentles）。
東方哲人
《道德經》是詹托斯最喜歡的一本書，其中古老的道家哲學思想讓他深有感悟。於是，他決定為地鐵站每日行色匆匆的乘客們寫一句鼓舞人心的智慧名言。
詹托斯說，他當時就想，要從古老中華文化中摘些「智慧之珠」獻給地鐵乘客，讓他們搭地鐵時更有賓至如歸的感覺。
說起他當時的動機，詹托斯解釋說：「這本書能啟發我，我想沒凖乘客們看到了，也會暫時換換腦子里正在想的事兒，停下來想想每日金句的含義。"
他說：「地鐵站不必是乏味無趣的地方。」
於是，倫敦歐維爾地鐵站的每日金句，從《道德經》中的智慧名言，慢慢擴展到更多更廣的來源，吸引了疲憊乘客們的目光。它們包括：
- 「自己快樂也能讓他人快樂。」——安妮·弗拉克
- 「笑聲和幽默有世界上最無法抵擋的感染力。」——查爾斯·狄更斯
- 「在每一次逆境中尋找勝利的種子。」——奧格·曼迪諾
- 「善良如果是一種語言，能讓聾子聽見，也能讓盲人看見。」——馬克·吐溫
感染力
地鐵每日金句的出現，帶來了十分有趣的變化。
地鐵站的乘客們，開始打破貫常的沉默，願意停下匆匆的腳步與工作人員聊聊天。
有些乘客會停下來感謝詹托斯，還有人會專門到歐維爾車站來看看。
有的公司甚至成立了午餐俱樂部，討論每日金句後面究竟有什麼深意。
詹托斯回憶說，有個人曾經在站台上轉悠了20分鐘後，轉身回到地鐵大堂宣佈說，他終於悟出了「金句究竟給我什麼啟迪」。
「我很高興每日金句這麼有影響力，我們每個人都時不時需要有點啟發有點鼓勵。」
「文字產生共鳴。短短一句話能引發各種不同的情感。」
2007年，詹托斯把寫金句的工作交給了同事格倫·薩瑟蘭德（Glen Sutherland）。
從那以後，擔任客戶服務助理的薩瑟蘭德已經寫出了3000多句。他說，地鐵心靈雞湯基本每日一換，多年來他只有四次重覆使用了以前寫過的金句。
薩瑟蘭德還負責歐維爾地鐵站的社交媒體推特，這個賬戶自去年以來推友大大增加。
五湖四海
現在歐維爾地鐵站的推特帳戶已經吸引了兩萬多粉絲，有的遠在法國、西班牙、馬來西亞，澳大利亞。
薩瑟蘭德說，最新有了在阿根廷的粉絲。
在阿根廷的一家人要求薩瑟蘭德寫一句米薩·勒格蘭德（Mirtha Legrand）的名言。她是阿根廷著名的演員和主持人。
薩瑟蘭德答應了他們的要求。結果，讓他萬萬沒想到的是，他的這份努力和堅持，竟然成了這個阿根廷名主持人清談節目中的內容。
薩瑟蘭德說，「如果真的對人們有幫助，讓大家感到快樂，那麼這是件好事。」
「不過，我真的不明白，我們的每日金句怎麼會有兩萬多的推友。我想破腦袋也想不明白。」
伴隨名氣的大漲，每日金句的責任也大漲。
去年，倫敦發生了一連串的恐怖襲擊，還有一場震驚世界的高樓大火——格倫費爾塔樓大火。
歐維爾地鐵站的工作人員覺得有必要寫出一句話，既表現堅強不屈，又引人深思，同時還顧及方方面面的敏感情緒。
薩瑟蘭德說：「真的好難，特別是發生了像格倫費爾塔樓大火這樣的慘劇。」
「你說什麼好呢？」
2017年6月，倫敦市中心的倫敦橋上發生恐怖襲擊後，薩瑟蘭德的每日金句，連續三天傳達的是不屈不撓的信息。
他說：「我們每天其實都仔細挑選金句，當發生了這樣的事件，我覺得倫敦和全國有必要團結一心。」
「我們必須一起努力， 不屈不撓度過難關。」
顯然，歐維爾地鐵站工作人員的這番心血，很受乘客們的歡迎。
他們為營造車站和諧氣氛所付出的這番努力，也感染了倫敦地鐵系統的其他工作人員。
倫敦現在已經有八個地鐵站都開始了類似的行動。
薩瑟蘭德對此並不感意外。
「工作人員來到像這樣的地鐵站，看到植物、書籍交換、古典音樂等活動帶來的乘客反應，他們都想移植到自己的工作環境去。」
時隔14年，寫過幾千條金句後，這份心靈雞湯的創始人詹托斯最愛的金句，還是他當年寫的第一句：千里之行始於足下。
他說：這是我最喜歡的，也是最千真萬確的一句。
「無論你一輩子做什麼，無論你境況如何，你都得踏出第一步。」