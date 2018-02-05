中華經典傳天下 倫敦地鐵金句竟源自道德經

「千里之行始於足下」——源自老子《道德經》的這句名言是14年前倫敦歐維爾地鐵站（Oval）端出的第一碗心靈雞湯。

此後，這個地鐵站還出現過無數的勵志金句，鼓舞了千千萬萬的乘客，在全世界各地贏得粉絲，也成為倫敦其他地鐵站的學習好榜樣。

最早推出歐維爾地鐵站「每日金句」的，是59歲的客戶服務部經理安東尼·詹托斯（Anthony Gentles）。

東方哲人

Image caption 安東尼·詹托斯（Anthony Gentles）認為，地鐵站不必是乏味無趣的地方。

《道德經》是詹托斯最喜歡的一本書，其中古老的道家哲學思想讓他深有感悟。於是，他決定為地鐵站每日行色匆匆的乘客們寫一句鼓舞人心的智慧名言。

詹托斯說，他當時就想，要從古老中華文化中摘些「智慧之珠」獻給地鐵乘客，讓他們搭地鐵時更有賓至如歸的感覺。

說起他當時的動機，詹托斯解釋說：「這本書能啟發我，我想沒凖乘客們看到了，也會暫時換換腦子里正在想的事兒，停下來想想每日金句的含義。"

他說：「地鐵站不必是乏味無趣的地方。」

於是，倫敦歐維爾地鐵站的每日金句，從《道德經》中的智慧名言，慢慢擴展到更多更廣的來源，吸引了疲憊乘客們的目光。它們包括：

「自己快樂也能讓他人快樂。」——安妮·弗拉克

「笑聲和幽默有世界上最無法抵擋的感染力。」——查爾斯·狄更斯

「在每一次逆境中尋找勝利的種子。」——奧格·曼迪諾

「善良如果是一種語言，能讓聾子聽見，也能讓盲人看見。」——馬克·吐溫

感染力

圖片版權 Linda Studd Image caption 「今年有好多好多次你們在我需要的時候聽到了想聽的話。歐維爾地鐵站，你們了不起！2018年請繼續努力吧。」

圖片版權 Neil Kiteley Image caption @歐維爾地鐵站的工作人員完全可以得到新年大獎。要論鼓舞人心，他們比過氣政客們強多了。

地鐵每日金句的出現，帶來了十分有趣的變化。

地鐵站的乘客們，開始打破貫常的沉默，願意停下匆匆的腳步與工作人員聊聊天。

有些乘客會停下來感謝詹托斯，還有人會專門到歐維爾車站來看看。

有的公司甚至成立了午餐俱樂部，討論每日金句後面究竟有什麼深意。

詹托斯回憶說，有個人曾經在站台上轉悠了20分鐘後，轉身回到地鐵大堂宣佈說，他終於悟出了「金句究竟給我什麼啟迪」。

「我很高興每日金句這麼有影響力，我們每個人都時不時需要有點啟發有點鼓勵。」

「文字產生共鳴。短短一句話能引發各種不同的情感。」

Image caption 為了營造和諧宜人的氣氛，工作人員在歐維爾地鐵站擺放了植物，還設有書籍交流處。

2007年，詹托斯把寫金句的工作交給了同事格倫·薩瑟蘭德（Glen Sutherland）。

從那以後，擔任客戶服務助理的薩瑟蘭德已經寫出了3000多句。他說，地鐵心靈雞湯基本每日一換，多年來他只有四次重覆使用了以前寫過的金句。

薩瑟蘭德還負責歐維爾地鐵站的社交媒體推特，這個賬戶自去年以來推友大大增加。

五湖四海

現在歐維爾地鐵站的推特帳戶已經吸引了兩萬多粉絲，有的遠在法國、西班牙、馬來西亞，澳大利亞。

Image caption 薩瑟蘭德說，車站推特有這麼多粉絲「不可思議」。

薩瑟蘭德說，最新有了在阿根廷的粉絲。

在阿根廷的一家人要求薩瑟蘭德寫一句米薩·勒格蘭德（Mirtha Legrand）的名言。她是阿根廷著名的演員和主持人。

薩瑟蘭德答應了他們的要求。結果，讓他萬萬沒想到的是，他的這份努力和堅持，竟然成了這個阿根廷名主持人清談節目中的內容。

薩瑟蘭德說，「如果真的對人們有幫助，讓大家感到快樂，那麼這是件好事。」

「不過，我真的不明白，我們的每日金句怎麼會有兩萬多的推友。我想破腦袋也想不明白。」

圖片版權 Eltrece Image caption 倫敦歐維爾地鐵站的每日金句出現在阿根廷的清談節目中。

伴隨名氣的大漲，每日金句的責任也大漲。

去年，倫敦發生了一連串的恐怖襲擊，還有一場震驚世界的高樓大火——格倫費爾塔樓大火。

歐維爾地鐵站的工作人員覺得有必要寫出一句話，既表現堅強不屈，又引人深思，同時還顧及方方面面的敏感情緒。

薩瑟蘭德說：「真的好難，特別是發生了像格倫費爾塔樓大火這樣的慘劇。」

「你說什麼好呢？」

圖片版權 Oval Tube Station Image caption 2017年3月，議會大廈附近發生襲擊事件後，每日金句如此寫道：在感覺最軟弱的時候一定要最堅強。我們的悼念、我們的城市、我們的多元、我們的力量 #我是倫敦#我們不怕

圖片版權 Oval Tube Station Image caption 2017年6月，倫敦橋襲擊事件後的每日金句：花色各異才能多姿多彩。愛在何處——我們的倫敦、我們的城市、我們的多元、我們的驕傲？為了虛幻的思想我們還得為無辜受害者流多少眼淚？自私的妄為還得毀害多少人的生命？#為倫敦祈禱#倫敦開放之城

圖片版權 Oval Tube Station Image caption 2017年6月格倫費爾塔樓大火後每日金句寫道：勇氣、善良、友誼、個性。這些是讓我們成為人類的品質，也是在特定情況下推動我們成就偉大的品質。

2017年6月，倫敦市中心的倫敦橋上發生恐怖襲擊後，薩瑟蘭德的每日金句，連續三天傳達的是不屈不撓的信息。

他說：「我們每天其實都仔細挑選金句，當發生了這樣的事件，我覺得倫敦和全國有必要團結一心。」

「我們必須一起努力， 不屈不撓度過難關。」

圖片版權 Google Image caption 歐維爾地鐵站內飄出古典音樂聲

顯然，歐維爾地鐵站工作人員的這番心血，很受乘客們的歡迎。

他們為營造車站和諧氣氛所付出的這番努力，也感染了倫敦地鐵系統的其他工作人員。

倫敦現在已經有八個地鐵站都開始了類似的行動。

薩瑟蘭德對此並不感意外。

「工作人員來到像這樣的地鐵站，看到植物、書籍交換、古典音樂等活動帶來的乘客反應，他們都想移植到自己的工作環境去。」

時隔14年，寫過幾千條金句後，這份心靈雞湯的創始人詹托斯最愛的金句，還是他當年寫的第一句：千里之行始於足下。

他說：這是我最喜歡的，也是最千真萬確的一句。

「無論你一輩子做什麼，無論你境況如何，你都得踏出第一步。」