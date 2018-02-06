Image caption 奧利弗、諾妮和摩根，他們不是普通的男女朋友

23歲的諾妮有兩個男朋友，對他倆一視同仁。她覺得坦誠的多重性伴侶關係是可以做到的，也是這麼做的。

生活在蘇格蘭北伯維克（North Berwich）的諾妮說，她也曾嘗試過一對一的戀愛關係，但無論自己多愛對方，還是有落入陷阱般的幽閉恐懼症。

她在BBC蘇格蘭製作的紀錄片《愛無限制》（Love Unlimited）中，透露了自己的開放式感情生活。

她強調說：「只有一個伴侶當然沒有任何錯。」

「我只是不明白為什麼我要刻意限制自己對這個世界的愛。」

「我很貪心。我喜歡人們喜歡我。」

開放關係

所謂坦誠的多重性伴侶關係（Polyamory），指的是同時與不止一人保持戀愛關係。

Image caption 摩根和諾妮各自都有別的親密愛人

諾妮說，這樣的關係當然包括所謂腳踏兩隻船，但對她來說，她是有道德底線的。也就是說，所有的關係對她都很重要。

現在諾妮有兩個男朋友：27歲做行政工作的摩根和24歲剛從戲劇專業畢業的奧利弗。

幾年前，諾尼還住在蘇格蘭頓迪（Dundee）時，通過約會App認識了摩根。

摩根認識諾尼時，已經有了個四年的女友漢妮。他們現在仍然在一起。

摩根說：「是漢妮把這種多重性伴侶關係的想法介紹給我的。」

「我跟有些人提起的時候，他們都很驚訝，因為他們覺得開放的關係、多重性伴侶關係，顯然都是男人的主意，因為有很多性愛，對吧？」

他說，「實際上，應該是溝通很多，性愛有些。」

「彼此愉悅」

諾妮說，摩根很擅長「情感交流」，這對他們維持關係很有幫助，特別是她後來曾搬到愛丁堡去學戲劇。

摩根說，漢妮為他與諾妮的關係「感到高興」，儘管漢妮現在並沒有和其他什麼人約會。

「她很鼓勵我，非常支持我。我們在這樣的關係中，彼此都很快樂。」

Image caption 諾妮和奧利弗已經交往了一年半

三人行

奧利弗是摩根的「那個他/她」（meta）,這是多重性關係中的一個術語，指伴侶的另一個伴，同處三角關係中的這二者之間倒不一定有直接的性關係或親密關係。

奧利弗和諾妮已經交往了一年半。

他們幾年前就認識了，2016年因為同台演出走到了一起。

奧利弗說，諾妮從一開始就很坦白自己是一個有多重性伴侶關係的人。

他說：「諾妮就是這樣，我不在乎。」

奧利弗說，他經過深思熟慮才決定跟一個已經有男朋友的人在一起。

「不是說我在意，而更多是想『這樣不會有什麼問題吧？』」

「因為兩個人剛開始的時候是一回事，越來越認真地時候就會問自己：我現在沒問題，以後會嫉妒嗎？我會開始用不同的眼光來看這個關係嗎？」

「最後我決定我就是喜歡諾妮，就這麼順其自然吧。」

就像我沒法告訴你，在巧克力和戲劇之間，我更喜歡哪個是一樣的道理。

因為他們之間的關係是開放，不排他的，奧利弗如果願意，完全有自由隨時約會別人。

「如果我跟別人怎麼樣了，那該發生就發生吧。不過我倒沒有刻意去尋找機會。」

「但同時，我也不是完全排斥這種想法的。」

諾妮說，如果奧利弗遇到情投意合的人，她會為他感到高興。

魚與熊掌

諾妮住在奧利弗附近，所以他們常常見面。不過，諾妮每天都會跟摩根電話上說說話。

諾妮說，她對他倆一視同仁，但她與他們二人之間的關係還是很不同的。

「就像我沒法告訴你，在巧克力和戲劇之間，我更喜歡哪個是一樣的道理。」

Image caption 諾妮說，如果處在多角戀愛環節中，安全性行為至關重要。

「這就是我對這種關係的態度。無論我多麼愛一個人，都不意謂另一個就會消失褪色。」

「他們用不同的形式出現，但對我都一樣重要。」

諾妮說，「我對他們倆都是真心的，只不過用非常不同的方式，但是本質上誰也不比另外一個多點或者少點。」

對諾妮來說，另一個在多重性關係中必須遵守的道德底線就是要保護彼此不感染通過性傳播的疾病。

道德底線

她說：「用安全套，讓你的伴知道你跟誰用，跟誰不用，是想建立安全的、講道德的多重性伴侶關係的人之必須。因為很顯然，如果我搞砸了，染上什麼病，我就會危及性伴的健康，再危及那個他的健康，等等等等。」

諾妮雖然才23歲，但她堅持說，開放的多重性伴侶關係將會是她一輩子選擇的生活方式，她會繼續下去，也不覺得這種生活方式跟生兒育女不能兼容。

她說：「我認識生活在開放型多重性伴侶關係中的人，他們有孩子。」

「有種看法認為，開放型多重性關係就是公然亂搞性關係。實際上並不是這樣。」

「以為孩子就應該只有一個媽媽、一個爸爸的想法真的很過時了。」

諾妮說，開放型多重性伴侶關係並不是什麼新事物，但還是一個禁忌話題，不過她覺得是可以改變的。

「有人類存在以來，就有一夫多妻或一妻多夫現象存在。」

但是蘇格蘭仍然是個遵循一夫一妻制的地方。

「只要更多與人們溝通，談論，人們就會越來越接受，雖然這個過程會很漫長但這是趨勢。」

「我不敢說我們是獨闢蹊徑，但是我們絶對創造了讓一個健康的社區存在下去的環境。」