「中國女婿」辭職刷屏：你遲到多久才會道歉

Image caption 守時多重要？遲到多久才該道歉？

英國部長"開會遲到1分鐘辭職"的視頻在中國爆紅，可見，人們還是相當看重時間觀念。其他國家的人怎麼看守時、遲到了會怎麼辦？

前幾天，一條題為"因為開會遲到了1分鐘，這位英國部長當場宣佈辭職"的視頻在中國社交媒體上爆紅。

真的是「爆」紅，轉載的平台太多，點擊難以加在一起統計，但是怎麼也應該以千萬計。點讚、點評的同樣難以計數。

事情經過是這樣的。上周三，在上議院的例行會議上，貝茨來晚了一點點，錯過了本來應該由他來回答的第一個問題。貝茨一開口，先為自己的"不禮貌和失職"道歉，然後宣佈將向首相請辭、立即生效。

Image caption 貝茨勳爵在議院請辭

其實事情並不大，這位部長沒耽誤什麼重要公務，遲到道歉了，請辭最後也被梅首相拒絶了，因此在英國並沒引起多大反響，到是有人覺得他當場辭職略有過分，是不是故意要抓一下人們的眼球？

視頻為什麼在中國會爆紅呢？

或許是凸顯了中國人覺得英國人死板、較真的"成見"？或許是中國網民對還有「當官的」這樣認真、負責感到吃驚？

或許是因為，視頻的主角、英國上院議員、國際發展部國務大臣貝茨勳爵的夫人是英籍華人，他有個"中國女婿"的外號。

Image caption 對方晚到多久會讓你憤怒？

再或者，也許是因為，太多的人、已經被太多的火車晚點、飛機晚點、與人約會對方不守時折磨得太久了，總算又有了一個吐槽的機會。

倫敦的華人圈子裏流傳著一個笑話：回北京和人訂約，或者在倫敦和國內來的朋友訂約，要先講好咱們這約的是"北京時間"還是"格林尼治標凖時"！久居倫敦的人回國大多都感覺，國內的時間觀念確實和英國有一定距離。

那麼，對於守時這件事其它國家的人怎麼看？赴約晚到多久才算「遲到」--會讓對方不爽的那種遲到？對方遲到多久會才讓人憤怒呢？

我們來看一看BBC在世界各地的記者怎麼說。

Image caption 日本：凖點來就算晚了

大井真理子，日本：凖點就算晚了

在日本，你需要早到5到10分鐘。因此，如果約好了9點，你9點才到，那就會被認為是遲到了。所以在日本，如果子彈頭列車晚了哪怕一、兩分鐘，火車公司都要道歉。

Image caption 尼亞加拉：晚來多久都沒問題

Arturo Wallace，尼亞加拉：晚來多久都沒問題

在尼亞加拉，和南美其它地區一樣，時間這個概念很靈活。太靈活了，以至於我們有了所謂的"尼亞加拉時間"。意思是，比約定的時間晚到多久都行，5時間，20分鐘，1小時，2小時……

Image caption 盧旺達：時間？沒什麼大不了的

Prudent ，盧旺達：時間？沒什麼大不了的

在盧旺達，並不是所有的人都守時。有句俗話，嘲諷那些嚴格遵守時間的人，"你怎麼像個典型的歐洲人？"會議9點開始，11點人才到，這種事並不少見。取決於你在哪兒，你那裏的人可能更看重守時，

對我們來說，這沒什麼大不了的。

Image caption 斯里蘭卡：人人遲到，急也沒用

Dhahami ，斯里蘭卡：人人遲到，急也沒用

在斯里蘭卡，塞車現象非常嚴重，路上還到處都是人。因此，所有的人去上班、去赴約可能都會遲到。

別不信，我去自己的婚禮都遲到了！

Image caption 德國：晚一分鐘都不行，早一分鐘也不行

Jan ，德國：晚一分鐘都不行，早一分鐘也不行

在德國，守時相當、相當重要。比如你請人8點來吃晚飯，你會等著8點整客人凖時敲門。如果客人會晚到，比如五分鐘，他們會發短信給你通知；如果客人早到了5分鐘，他們可能會在小區內溜達，8點整再來敲門。