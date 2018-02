農曆新春前英國華人楷模部分代表倫敦聚

圖片版權 ROBERT THOM Image caption 五位近兩年獲得女王嘉獎的英國華人農曆新春之際在英國內閣辦公廳茶聚。(左起:羅國輝MBE,呂玉山BEM,鐘小燕BEM,陳三妹MBE,楊廣中CBE)

在2018年農曆新春來臨之際,英國內閣辦公廳邀請了五名近年來榮獲女王嘉獎的華人楷模代表在倫敦茶聚,表彰華人對英國社會和英中關係的重大貢獻。

倫敦帝國理工大學教授楊廣中看上去與很多華人學者一樣,謙虛低調。他的孩子們以前一直也不覺得他有什麼特別過人之處。直到2016年的一天,他們的父親收到邀請去白金漢宮接受女王授予的大英帝國司令勳章(Commander of the Order of the British Empire, CBE)。孩子們這才知道他們的父親是個了不起的大明星,在科技領域對英國做出了重大貢獻。

一些不了解由英國政府提名、王室授予榮譽體制的人看到新聞報道後,都問楊教授,CBE勳章是什麼意思。這位國際生物醫療工程學(Biomedical Engineering)的領軍人物就謙虛地開玩笑說,這不過就是生物工程學領導的縮寫。

楊教授上世紀80年代畢業於上海交通大學,1988年到帝國理工大學攻讀博士,之後留校從事科研,2010年入選英國皇家工程院院士,目前是帝國理工哈姆林醫療機器人中心主任和創始人之一。這個中心是醫療機器人領域的世界頂級科研機構。同時,他還是沃夫遜醫學圖像計算實驗室主任兼創始人,沃夫遜外科技術實驗室創始人之一,帝國理工學院圖像科學中心主席。

Image caption 倫敦帝國理工大學教授楊廣中CBE是哈姆林醫療機器人中心主任和創始人之一,是國際生物醫療工程學的領軍人物。

楊教授介紹說,他的工作就是"如何將高科技更好地運用到醫療健康和治療之中,比如手術避免開刀或者減少流血、傷害"。"這未來不僅對英國、對全人類各國民眾都意義重大。"

作為一名華人科學家,他不僅融入了英國主流社會,同時還成為英中兩國科研教育的一座橋樑。2015年中國國家主席習近平夫婦訪問英國的時候,就參觀了哈姆林醫療機器人中心,並聽取了楊教授的介紹。

對於獲得女王嘉獎,楊教授認為這一嘉獎是對英國華人在學術界貢獻的一項肯定,希望也能起到對年輕學者的鼓勵和鞭策作用。楊教授目前已經是桃李滿天下,成為國際業界的領導學者,他的工作還包括擔任國際權威期刊《科學》的編輯之一。

Image caption 蘭卡斯特地區"華賢社"會長陳三妹MBE(Sam Moi CHAN MBE) 和她的兒子Raymond都長期致力於幫助弱勢群體,為他們爭取權益。"華賢社"還重視華文教育,創辦中文學校,加強英中文化交流。

兩代人的不懈努力

父親來自福建的陳三妹因其數十年如一日的辛勤工作,2016年獲得了女王頒發的大英帝國成員勳章(Member of the Order of the British Empire, MBE)。

近半個世紀前, 17歲的她從馬來西亞移民到英國曼城地區後,就熱心地開始為華社服務。在早年移民英國的華人中,還有很多不懂英語的人,陳三妹就主動在這個最早出現英國華人社區的地區,幫助弱勢人群融入社會,為他們提供幫助,建議和支持。同時也為他們爭取應有的社會權益和福利。

陳三妹雖然是移民英國的馬來西亞華裔,她一直保持著華人文化傳統,並說著流利的漢語普通話。她對記者開玩笑說:"我的名字起得不好,我都這麼大年紀了,總還是三妹,永遠做不了老大。"

Image caption 英國利茲地區為全民醫療系統工作的醫生鐘小燕BEM (Dr. Siow Yen Andersen BEM, 左數第二位)夫婦和子女。鐘小燕從事18年家庭醫生工作,並在利茲地區保護兒童和防止家暴的工作中發揮了傑出的領導作用。BEM是British Empire Medal 大英帝國勳章(獲得者)縮寫。

但是在蘭卡斯特的華人社區,陳三妹地位聲望和榮譽當屬"老大":她目前的頭銜之一是蘭卡斯特地區一個非盈利,非政治性的志願組織"華賢社"的會長。

2004年,英格蘭西北地區海邊度假勝地莫克姆灣發生了一起"莫克姆灣拾貝慘劇",23名在蛇頭控制下、來自中國福建的非法移民勞工在莫克姆灣夜晚拾貝掙錢,被突然上漲的海潮吞沒喪生。這一事件震驚了英國社會,揭開了在福利社會中仍有底層弱勢群體存在的殘酷現實,促使英國政府加強法律管理,頒布《2004年僱主許可條例》,並加強打擊黑工、非法移民和販賣人口和現代奴隸的行動。

拾貝慘劇發生後,家住莫克姆灣、來自有多元文化的馬來西亞的陳三妹發起了"華賢社",目標是服務弱勢的華人為主,同時也與各民族文化交流,和平共處,提高生活質量。這個組織的目標是團結華人和包括穆斯林、印度徒等其它少數族裔,共同融入英國社會。

Image caption 英國東南埃塞克斯(又譯雅適士郡)華人聯誼會會長羅國輝MBE (Tony Kwok Fai LAW MBE) 1974年從香港移民英國後,長期協助華人社區團結、融入當地社會,創建中文學校,並為當地醫院慈善募捐。

Image caption 英國北愛爾蘭女王學院信息和通訊技術學老師呂玉山BEM(Yuk Shan LIU BEM,中立者)與妻子和女兒合照。1981年就從香港移居英國的呂老師愛好武術,通過開辦舞獅俱樂部,推廣中華文化,團結北愛不同種族信仰和文化的人士,促進文化多元化和教育。他特別穿上其洪佛派的體恤衫表達對其武術師傅的敬意。

陳三妹不僅本人致力於華社服務,她在英國出生長大的兒子Raymond也深受母親影響,從15歲就利用自己更流利的英文和社會知識,志願幫助"華賢社"在英國的對外聯絡工作。雖然今天已經有自己的事業,Raymond仍然為"華賢社"做些義務工作。

陳三妹這位普通的英國華裔女子不僅成為當地華裔和其它少數族裔與政府溝通的橋樑,也成為英中兩國聯繫的一座橋樑。隨著英中人文交流不斷增強,蘭卡斯特當地的英國媒體將為此做出貢獻的陳三妹稱為"蘭卡斯特和中國的橋樑"。

英國政府頒發榮譽事務秘書處的負責人海倫·尤文(Helen Ewen)表示,英國華人在各行各業對英國社會做出重大貢獻,希望今後能看到更多的華裔人士獲得榮譽嘉獎。