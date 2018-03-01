英國大雪伴生新問題：我可以不上班嗎

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白雪美景伴隨生活的諸多不便，近期英國受暴風雪影響，許多人連上班也困難重重。「東方野獸」連續兩天為英國帶來大雪，當局警告道路及鐵路網絡可能嚴重受阻，預料風暴埃瑪會帶來更多冰雪，寒冷天氣會持續至本周末。

如果上班族因為大雪而不能上班，怎麼辦？

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我能夠獲發工資嗎？

在許多情況下，如果你因為惡劣天氣或交通阻礙而無法上班，你不會有權獲取當天的薪水。

但這不代表你有所損失。

英國一間僱傭諮詢及調查機構Acas表示，如果僱主為你提供上班的運輸，因天氣惡劣而取消，那麼你仍然會獲得工資。

部分工作會在合約中附加特別條款，或是達成共同協議，如果你遇到不能掌控的情況而沒有上班，僱主仍然會支付薪水。

一些僱主則會制定非正式協議，例如讓你在家中工作，或是容許你在往後的日子上班，填補當天的缺席。但這不是一項必然的規定。

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僱主可以強迫我休假嗎？

是的，僱主是可以強制你放受薪假，但前提是他們要給予充足的警告。英國的法例訂明，僱主要求僱員休假前，要提前假期日數的兩倍日子作出通知，即是如果僱主要求你休有薪假一天，他們便要提早兩天通知你。

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我的辦公室關了怎麼辦？

這個情況下，你便應該獲得薪水，僱主不可以要求你把這天當作有薪假。

但是你不要以為這是假期，便走去砌雪人或玩一場雪球大戰，根據政府網站，你的僱主仍然可以要求你在家中工作，或是叫你到其他工作地點（如有的話）上班。

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小孩學校因大雪關閉，我可以請假？

僱主有權在小孩或受養人發生突發情況下，請無薪事假。一些律師認為，學校突然關閉可被視作突發情況。嚴格來說，當天是沒有薪水的，不過不是所有僱主都會這樣做。

Acas建議，你可以與僱主商量，解釋請假的原因以及告知可能缺席的時間。Acas說其中一個做法，是僱主僱員同意把這天當作有薪年假，那麼就不會沒有錢。

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辦公室太冷，我可否回家？

不一定。

英國職業安全管理局建議，一般辦公室室內氣溫應該維持至少攝氏16度，如果工作涉及體力勞動，建議溫度則為攝氏13度。

這些溫度不是法律規定，但你的僱主有責任為工作場所提供「合理的」溫度。

任何人曾經為辦公室溫度爭吵的都了解到，其中一人認為溫度合理，但另一人則可能需要多添衣物。

低溫工作對工人並不安全，Acas建議應容許僱員穿著保暖衣物，間中休息喝熱飲料，並攜帶可攜式暖熱設備等等。

但是如果你是懷孕等特別情況，你便應該立刻回家，保障你的健康，這情況下，一般也獲發全薪。