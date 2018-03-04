圖說真相：冰雪風暴夾擊後的英國空貨架

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭西部名城巴斯Bath的一家超市內，貨架空空。這是風暴後英國很多超市內的樣子。

極地旋渦「東方野獸」和大西洋風暴「艾瑪」周末迎頭相撞後，在英國留下混亂、洪水和空空的貨架......

英國上下因冰雪天氣影響交通延誤了送貨，很多超市出現的空貨架，成為網民們在社交媒體上的熱門話題。

零售商們說，貨品供應在局部地方受到了影響，而前幾天暴風雪中沒有購物的顧客們，在風暴過後都一窩蜂出動採購，也使超市有供不應求的緊張情況。

麵包、牛奶和雞蛋是超市顧客一般最急需採購的貨品，很多網民曬出的照片也顯示這些必備食品貨架上的空蕩蕩。

其他被顧客們採購一空的物品還包括水果、蔬菜和肉類。

受風暴影響最大的地區是英格蘭的西南部。經濟學家警告，風暴將在短期內影響英國經濟的增長。

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圖片版權 Tom Longbridge Image caption 伯明翰的這家超市麵包賣光了。

圖片版權 Paul Mitchell/Twitter Image caption 超市最後一個紅薯