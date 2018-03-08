前俄國特工在英國疑遇伏 兩國官員互放狠話

圖片版權 Moscow District Military Court/TASS Image caption 俄羅斯前特工斯克里帕爾被指變節，為英國提供機密情報，被判囚13年。

英國警方透露，早前被發現昏迷的俄羅斯前特工斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒懷疑在當地被人用神經毒劑「企圖謀殺」，兩人情況仍然危殆。英國外相約翰遜（ Boris Johnson）聲言，如果最終發現事件是俄羅斯所為，英方會作出「強烈回擊」；俄國外交部不甘示弱，指責約翰遜的言詞「沒有節制」。

英國反恐協調小組首席警官羅利（Mark Rowley）指，政府人員已經能確定斯克里帕爾和女兒被哪一種毒劑感染，但目前不能公開資料。他又透露，警方已經將事件列為「重大案件」。

斯克里帕爾曾經為俄羅斯情報部門工作。他在2004年被捕，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指控他自1995年起變節，為英國政府工作。他其後獲特赦，到英國定居。

有分析留指，如果英國警方的調查證實俄方策動毒害斯克里帕爾，兩國的關係將進一步變差，但英國制裁俄羅斯時可能會遇到許多掣肘。

斯克里帕爾是誰？

Image caption 斯克里帕爾曾在俄軍服役

斯克里帕爾現年66歲，曾在俄羅斯情報總局（GRU）工作。俄國聯邦安全局拘捕他後，指他向英國軍情六處（MI6）提供有關俄羅斯特工在歐洲各國的部署，他在1999年退休後，仍然繼續提供「國家機密」。

他承認控罪，被判監13年，但在2010年獲時任俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）特赦。隨後美國和俄羅斯達成協議，交換被捕間諜，斯克里帕爾為其中一名獲安排到西方國家的間諜。

他在英國定居後生活低調。他的太太在2012年因為癌症去世，而兒子在2016年與女朋友在俄羅斯城市聖彼得堡渡假時，也據稱因為肝病去世。他的家人當時懷疑，兩人去世的情況「不尋常」。

他的家人又指，斯克里帕爾定居英國後，仍然認為俄國情報部門會「隨時對付他」，因此他多年來均保持警覺。他們又指，斯克里帕爾從沒有為英國軍情六處效力，堅稱他「被誣告」。

前英國駐俄羅斯大使托尼·布倫頓（Tony Brenton）指，斯克里帕爾揭發了許多俄國駐外特工的身份，認為他樹立了「許多敵人」，包括一些前任同事。布倫頓又認為，在許多俄羅斯人心中，斯克里帕爾是一名「叛徒」。

調查有何進展？

英國反恐協調小組首席警官羅利指，首先到達現場的一名警員懷疑受毒劑感染，現時情況危殆。他又指，調查顯示襲擊是針對兩人，目前沒有證據顯示事件會威脅公眾安全。

曾派駐莫斯科的BBC記者加爾潘（Richard Galpin）分析指，神經毒劑通常都是在特殊實驗室內製造，並不是一般犯罪集團能力所及。故此，調查的目標集中在俄羅斯有否參與策劃事件。

但他同時指出，事件的疑團是斯克里帕爾已經在英國生活八年，最初也是透過美俄交換間諜協議離開俄國。如果調查證實俄羅斯有份策劃毒害斯克里帕爾，為甚麼要現在下手？

圖片版權 Getty Images Image caption 斯克里帕爾到英國後，定居南部城市薩利斯伯裏（Salisbury）

對英俄關係有何影響？

案件發生後，英國外相約翰遜指斯克里帕爾的案件，令人想起俄國異見份子利特維年科（Alexander Litvinenko）2006年在倫敦被暗殺的事件。他又把俄羅斯形容為「懷有惡意、搗亂」的國家。俄國外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）反擊，指責英國的政客和記者利用事件在英國煽動針對俄羅斯的情緒，批評這種做法目標是為了破壞兩國關係。

兩國的關係還可以變差嗎？BBC政治事務記者蘭德爾（James Landale）形容，英俄兩國關係現在已經處於「對抗」的狀態。俄羅斯跟英國的關係，要比它與其他歐洲大國如法國、德國等要差。但如果英國警方調查真的發現俄羅斯有策動毒殺斯克里帕爾，那就不得不採取行動。

英國可採取的行動，包括驅逐俄羅斯駐英外交官、經濟制裁、限制俄羅斯公民入境等，但蘭德爾認為，這些措施都不無後果。英國在限制俄國公民入境更投鼠忌器：畢竟，英國不會想限制俄國異見人士入境，它更不會想限制幫助支持英國房地產的俄羅斯富商入境。