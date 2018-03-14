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據其家人公布，英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking）逝世，終年76歲。

史蒂芬·霍金出生於1942年，為英國劍橋大學著名物理學家，被譽為繼愛因斯坦之後最傑出的理論物理學家。霍金的主要研究領域是宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出了黑洞蒸發現象和無邊界的霍金宇宙模型。

家族聲明表示，霍金教授星期三（3月14日）凌晨時分在劍橋郡家中安詳辭世。

「他是一位偉大的科學家，也是一個不凡之人，他的研究成果與學術遺產將會一直承傳下去。」霍金的子女在聲明中表示：「他曾說：『如果宇宙不是你所愛之人的家園，那這個宇宙也沒什麼值得探求的。』我們會永遠懷念他。」

圖片版權 AFP Image caption 霍金教授在西班牙加那利島特內裏費島的斯塔姆斯音樂節上演講（2014年9月23日）

圖片版權 Reuters Image caption 霍金教授在倫敦影院出席一部以其生活為基礎的電影首映式（2014年12月9日）。

露絲、羅伯特及添姆·霍金又讚揚父親，既有「勇氣與堅持」，又具「才華與幽默」，為世人帶來啟發：「他今天離我們而去，我們感到深切悲痛。」

1988年他發表《時間簡史：從大爆炸到黑洞》，解答了人類一直探索的時間有無開端、空間有無邊界問題。該書被譯成40多種文字，發行量高達2500多萬冊。

疾病

1963年，霍金髮現自己行動開始變得笨拙，經檢查，被確診患有運動神經細胞萎縮症，一度被評估只餘下兩至三年的壽命。

病情不斷加重的霍金在1970年已經無法自己行走， 他開始使用輪椅。其後幾年，肌肉萎縮情況日益嚴重，全身能夠活動的部分僅剩幾個手指。

1985年，動過穿氣管手術的霍金喪失說話能力，只能依靠手指按動一個講話器按鈕表達自己的思想以及與外界交流。

圖片版權 Reuters Image caption 霍金教授和妻子伊萊恩（右）於在法蘭克福書展上參觀德國書商展位（2005年10月19日）

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