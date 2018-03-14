俄前間諜毒殺案：英國宣佈驅逐23名俄國外交官

Image caption 英國首相特里莎·梅希望這些制裁措施，向莫斯科發出"明確信號"。

莫斯科沒有在最後期限就一起俄前間諜毒殺案中使用俄製毒劑做出解釋，英國首相宣佈驅逐23名俄羅斯外交官。

英國首相特里莎·梅說，這些俄羅斯外交官必須在一周內離開，他們是」未公開身份的情報官員「。

她指出，英國王室成員和高級官員將不會出席今年在俄羅斯舉行的世界杯。她還表示，英國暫停與俄羅斯的一切雙邊接觸，撤銷對俄外長發出的訪問倫敦的邀請。

英國外交部表示，英方已經要求聯合國安理會召開緊急會議，討論俄羅斯前雙面間諜和女兒在英遭毒殺案件。

此前，特里莎·梅在議會下院發表講話時聲稱，這起毒殺案的幕後黑手"極其有可能是俄羅斯"。

她說，"英國要求俄羅斯在本周三之前就此作出解釋"；"如果俄方未能做出'切實可信'的回應，英國將把此案歸結為俄羅斯國家針對英國非法行為"。

俄羅斯表示，俄方「沒有任何動機」要謀殺這兩人。

俄羅斯外交部表態，形容特里莎·梅的說法是一場"馬戲表演"，認為這是在俄羅斯大選前、英國展開的又一場帶有明確政治目的的"反俄宣傳戰"。

克里姆林宮表示，特里莎·梅宣佈的任何制裁措施，都將導致「報復措施」。

英國首相特里莎·梅希望這些制裁措施，向莫斯科發出」明確信號「。她宣佈的措施包括：

驅逐23名俄羅斯外交官——他們必須在一周內離開。

加強對與俄羅斯有關的私人飛機，海關以及貨運檢查。

如果有證據顯示，俄羅斯國家資產被用來威脅英國公民和居民的生命和財產，將會凍結這些資產。

英國內閣部長和王室成員將不會出席今年在俄羅斯舉行的世界杯。

英國暫停與俄羅斯所有已列入計劃的雙邊高層接觸。

圖片版權 EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption 66歲的退休俄羅斯軍事情報官員謝爾蓋·斯克里帕爾和他33歲的女兒被發現癱倒在英國索爾茲伯里市中心的長椅上

「深表關注」

稍早，英方向北約的決策機構北大西洋理事會通報了這一事件，並形容這一事件是「"肆意妄為和魯莽行事"。

在會議上，北約盟國對這一使用神經毒劑事件」深表關注「，並表示這一事件」明顯違反國際凖則和協議「。

與此同時，英國外交部召見俄羅斯駐倫敦大使亞歷山大·雅科文科，並向他通報了英國將採取的制裁措施。

雅科文科對天空電視台表示，英國對這一案件作出的反應是」不能接受的「，這是」挑釁行為「。

3月4日，受英國庇護的前"雙面間諜"謝爾蓋·斯克里帕爾和女兒尤利婭，被發現昏迷在英國索爾茲伯里一家購物中心的長凳上，目前仍在醫院接受搶救。

謝爾蓋·斯克里帕爾曾是俄羅斯軍情部門上校，任職期間他向英國軍情六處提供在歐洲的俄特工名單、獲得10萬美元回報。

2006年他因"叛國罪"被俄方判刑13年。2010年，他在一次間諜交換活動中獲釋，隨後赴英國索爾茲伯里定居。

當英國又一次做出驅逐外交官的決定，讓人想到的是過去兩國間互相驅逐外交官的事件。

1971年，英國驅逐105個蘇聯官員；1985年，兩國互相驅逐了25名外交官；1994年，兩國又相互驅逐1名外交官；1996年，俄羅斯先驅逐了9名英國外交官，作為報復，英國又驅逐了4名俄羅斯外交官。

而過去歷次驅逐行動，都跟"間諜特工"有關。