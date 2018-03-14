英國在安理會指責俄羅斯對英使用化學武器

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯駐聯合國大使瓦西里·涅邊齊亞在安理會緊急會議上否認英國的指稱，要求英國出示支持其指稱的"實物證據"。

俄羅斯前間諜在英國中毒事件發生後，英國即將驅逐23名俄羅斯外交官。數小時後聯合國安理會應英國要求召開緊急會議，英國代表指責俄羅斯在英國使用生化武器。

英國在聯合國安理會緊急會議上發言說，莫斯科在英國「和平的」城市中使用了「如此可怕在戰爭中被禁用的武器」。英國駐聯合國副代表指責俄羅斯違反了禁止化學武器公約。

這是英國在冷戰結束後最大規模驅逐俄羅斯外交官的行動，表明了英俄關係要下降到數十年來的最低點。

周三英國首相特里莎·梅在議會對俄羅斯發出指責並宣佈驅逐23名俄羅斯外交官。她說，這些俄羅斯外交官必須在一周內離開，他們是"未公開身份的情報官員"。

之前特里莎·梅在英國議會下院講話稱，這起毒殺案的幕後黑手"極其有可能是俄羅斯"。她說，"英國要求俄羅斯在本周三之前就此作出解釋"；"如果俄方未能做出'切實可信'的回應，英國將把此案歸結為俄羅斯國家針對英國非法行為"。

但是俄羅斯駐聯合國大使瓦西里·涅邊齊亞否認毒殺事件同莫斯科有關，並且要求英國出示支持其指稱的「實物證據」。

圖片版權 EPA Image caption 美國駐聯合國大使黑利說，華盛頓完全和英國站在一起，她說由於美英的特殊關係，美國永遠支持英國。

美國駐聯合國大使黑利說，華盛頓完全和英國站在一起，她說由於美英的特殊關係，美國永遠支持英國。

對俄羅斯制裁

特里莎·梅說，英國要撤消對俄羅斯外交部長拉夫羅夫的訪問邀請，中斷計劃中的高級雙邊接觸。但是俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫根本就不打算接受英國的邀請。

英國首相特里莎·梅希望，這些制裁措施能向莫斯科發出"明確信號"。她宣佈的措施包括：

驅逐23名俄羅斯外交官——他們必須在一周內離開。

加強對與俄羅斯有關的私人飛機，海關以及貨運檢查。

如果有證據顯示，俄羅斯國家資產被用來威脅英國公民和居民的生命和財產，將會凍結這些資產。

英國內閣部長和王室成員將不會出席今年在俄羅斯舉行的世界杯。

英國暫停與俄羅斯所有已列入計劃的雙邊高層接觸。

特里莎·梅還威脅要對所謂"嚴重犯罪和腐敗精英"採取行動，她說在英國不是容納這些人和他們的金錢的地方。

圖片版權 PA Image caption 2013年 在英國流亡的俄羅斯大亨別列佐夫斯基在倫敦西南家中死去。倫敦一直是許多俄羅斯巨富購買房地產的地方，倫敦有時候被戲稱為"倫敦格勒"。

倫敦一直是許多俄羅斯巨富購買房地產的地方，倫敦有時候被戲稱為"倫敦格勒"。英國反貪機構一直對此感到困惑，他們希望英國採取更嚴厲措施對付倫敦的洗錢行為。

"對俄羅斯挑釁"

3月4日，受英國庇護的前"雙面間諜"謝爾蓋·斯克里帕爾和女兒尤利婭，被發現昏迷在英國南部索爾茲伯里一家購物中心的長凳上，目前仍在醫院接受搶救。

俄羅斯表示，俄國"沒有任何動機"要謀殺謝爾蓋·斯克里帕爾和他的女兒。

俄羅斯駐倫敦大使亞歷山大·雅科文科說，英國對這一案件作出的反應是"不能接受的"，這是"挑釁行為"。

克里姆林宮此前多次表示，特里莎·梅宣佈的任何制裁措施，都將招致"報復措施"。

俄羅斯外交部表態，形容特里莎·梅的說法是一場"馬戲表演"，認為這是在俄羅斯大選前、英國展開的又一場帶有明確政治目的的"反俄宣傳戰"。

斯克里帕爾

圖片版權 EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption 俄羅斯表示，俄國"沒有任何動機"要謀殺謝爾蓋·斯克里帕爾和他的女兒。

謝爾蓋·斯克里帕爾曾是俄羅斯軍情部門上校，任職期間他向英國軍情六處提供在歐洲的俄特工名單、獲得10萬美元回報。

2006年他因"叛國罪"被俄方判刑13年。2010年，他在一次間諜交換活動中獲釋，後來在英國索爾茲伯里定居。

這次斯克里帕爾中毒案件被和上次在英國發生的前俄羅斯情報官員利特維年科被毒殺相聯繫。利特維年科在2006年在倫敦喝了帶放射性物質鈈的綠茶後身亡。

雖然英國認定兩名俄羅斯特工參與了投毒，但是俄羅斯拒絶向英國引渡那兩名被告。

英國對利特維年科事件做出的反應包括驅逐4名俄羅斯外交官，當時英國媒體認為英國的回應不夠強硬。

這次斯克里帕爾中毒案發生後，英國許多政界人士和媒體評論人士呼籲英國政府對俄羅斯做出更強硬的懲罰措施。

爭取盟友支持

英國外交部表示，英方已經要求聯合國安理會召開緊急會議，討論俄羅斯前雙面間諜和女兒在英遭毒殺案件。稍早，英方向北約的決策機構北大西洋理事會通報了這一事件，並形容這一事件是""肆意妄為和魯莽行事"。

Image caption 俄羅斯前特工利特維年科2006年11月1日他突然生病住院，23日死去。這次斯克里帕爾中毒案件被和利特維年科被毒殺相聯繫。

北約盟國對這一使用神經毒劑事件"深表關注"，並表示這一事件"明顯違反國際凖則和協議"。英國對俄羅斯表示強硬已經得到來自美國，歐盟和北約的支持，英國表示要在毒殺案問題上尋求對俄羅斯協調一致的國際反應。

德國總理默克爾在特里莎·梅聲明後表示要認真對待英國在索爾茲伯里發現的證據，會同歐盟採取共同立場，但是她還說儘管存在分歧，要必須同俄羅斯"負責任地對話"。

不過法國政府發言人周三說，巴黎正在等待證據然後再決定是否同倫敦採取相同的立場。

波蘭總理莫拉維茨基周三譴責了企圖謀殺雙面間諜謝爾蓋·斯克里帕爾的事件，要求俄羅斯回答英國提出的質疑。波蘭認為俄羅斯重新採取逼人的政策，在比鄰波蘭的加裏寧格勒布署了能裝載核彈頭的伊斯坎德爾導彈，波蘭同俄羅斯關係變得十分緊張。

特里莎·梅說，英國已經向禁止化學武器機構通報了英國獲得的關於毒殺案的證據和分析。