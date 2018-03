Image caption 霍金於昨天病逝,終年76歲。

英國著名的物理學家史蒂芬·霍金3月14日在家中病逝,享年76歲。 霍金以廣義相對論和黑洞聞名世界,他還對人類未來所面臨的威脅和挑戰做出警告和預言,給地球人留下無數謎團。

BBC為你梳理一下霍金如何看待人類未來的命運和走向,看看你是否了解和同意霍金的看法和預言。

離開地球

英語裏有一句話說:"Don't put all your eggs in one basket",直譯為"不要把雞蛋都放在一個籃子中",意思是說要分散風險,不要孤注一擲。

霍金對人們把所有的希望都寄托在地球上感到不安。幾十年以來,他一直在呼籲人類應該開始計劃永久性移民到其它適合生存的星球上去。

霍金的邏輯是人類最終可能遇到毀滅性的災難,這一天也可能比人們想像的來得還要快,例如一顆體積較大的小行星撞上地球,雖然這種可能性極低,但卻可以給人類帶來毀滅。

除此之外,霍金還擔心人類面臨的一系列其它潛在威脅:人工智能、氣候變化、轉基因病毒以及核戰爭等。

2016年,霍金曾對BBC表示,雖然預見具體哪一年可能會出現地球被撞擊這樣的災難非常難,但是隨著時間的推移,它會成為一種幾乎肯定性的可能,也許在未來的1000到10000年間。

霍金相信到那時人類已經有能力移居到其它星球,但他表示,這不會在未來的幾百年間能夠實現,因此這段期間要特別謹慎。

無獨有偶,億萬富翁伊隆·馬斯克(Elon Musk)也持同樣的觀點。2013年,馬斯克曾表示如果人類無法定居別的星球,也許會面臨滅亡災難,而這幾乎是不可避免的。

機械崛起?

霍金認同人工智能的發展所帶來的偉大良機,然而他對其危險性也提出警告。

2014年,他在接受BBC採訪時說:"人工智能的全面發展可能會給人類帶來終結"。

霍金說,即使在目前這種人工智能的初級階段已經證明了多麼有用。他擔心如果人工智能發展到高級階段將有可能趕上或是超過人類。

當然,有些學者對霍金的這一觀點並不贊同。但同意霍金觀點的學者也大有人在。

氣候變化

霍金認為全球氣候變暖是地球上人類所面臨的最大危險之一。他擔心氣候變暖將達到一個臨界點,屆時將達到無法逆轉的地步。

他對美國撤出巴黎氣候協議感到擔憂。他對BBC說,特朗普總統的行為可能會讓地球陷入極限,氣溫變得和金星(Venus)一樣高(250攝氏度),並伴隨著硫酸雨。

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)也強調了氣溫升高逼近臨界點所面臨的潛在威脅,但同時強調人類知識存在空檔的事實。

在這一點上與霍金有同感的專家不在少數。

尋找外星人

多少年以來,人類一直在尋找地球以外的生命與文明。但霍金警告人們要小心為好。

他在2010年曾表示,外星人有可能就是為了掠奪地球的資源而來,然後揚長而去。

他曾說過這樣的話:"如果外星人拜訪我們,將像當初哥倫布發現美洲一樣,對美洲當地的土著人並沒有什麼好處。"

當然,科學界對霍金對外星人的看法既有贊成,也有反對。

具有爭議

有人認為媒體對霍金的每一句話都太過重視和曝光了,特別是英國媒體。

英國皇家天文學家協會的瑞斯教授說,因為霍金的地位和知名度,因此人們對霍金的觀點和看法給與了超過常人的重視和誇大,尤其是在霍金並沒有權威的領域,比如在哲學、外星人以及人工智能等方面。

但也有人不這麼看,他們認為霍金有一種能與公眾溝通的獨一無二的能力。

他們認為,人們應該利用霍金的這種能力普及普通人的科學知識。

但不管怎樣,人們對霍金的哀悼早已超過了科學界,這本身就證明了他是一位成功的理性思維傳播者。