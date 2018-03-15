美國制裁19名俄羅斯人 英官員要普京閉嘴

圖片版權 Reuters Image caption 被美國制裁的有同俄羅斯總統普京關係密切的富有商人葉甫根尼·普裏高津（Yevgeny Prigozhin）

美國對19名俄羅斯人實行制裁，指責他們干預美國2016年總統選舉和網絡攻擊。

制裁名單包括上月司法部特別檢察官穆勒指控的13人。穆勒指責他們進行"破壞性的網絡攻擊，針對關鍵的基礎設施發動攻擊"。

周四公布的5個被制裁的俄羅斯機構包括俄羅斯軍事情報局GRU，在聖彼得堡的互聯網研究機構，該機構被指責網絡發佈錯誤信息影響2016年美國大選。

俄羅斯總統普京關係密切的富有商人葉甫根尼·普裏高津（Yevgeny Prigozhin）是這個互聯網調研機構的負責人。該機構的12名僱員也受到制裁。

這些被列入制裁名單的人在美資產將被凍結，也不准進入美國的金融系統。

上述制裁行動被看作是特朗普去年擔任總統以來華盛頓對莫斯科採取的最強硬措施。自特朗普上台後，美國已經對一百多個羅斯個人和機構實行了制裁，他們被認為同俄羅斯和烏克蘭有聯繫。

俄正制定報復措施

圖片版權 AFP Image caption 特朗普一直被懷疑同普京有聯繫，俄羅斯被指通過網絡轟動影響美國大選，並促成特朗普當選

俄羅斯媒體報道說，俄羅斯外交部副部長裏亞布科夫對美國公布的制裁反應冷靜。他說莫斯科已經開始制定報復措施。

媒體還報道說，俄羅斯商人葉甫根尼·普裏高津說他不在乎對他的制裁，因為他沒有和美國相關的業務。

他說，"我已經被制裁了3-4次，我都懶得數了，我記不清了。我在美國沒有任何業務，也沒有和美國做任何生意。我不擔心。只是我現在的停止去麥當勞了。"

特朗普去年簽署了針對俄羅斯、伊朗和朝鮮的"以制裁反擊美國敵人法案"，今年該法案已經開始執行。美國務院指出，該法案將對有意與俄企簽約的企業和個人構成制約，而且已經給俄國防工業造成數十億美元的損失。

這次美國財政部公布的制裁名單包括14名俄羅斯的個人和1家企業。俄外長拉夫羅夫表示，美國制裁俄國防工業綜合體屬於不正當競爭。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國，德國和法國支持英國對毒殺事件的立場，即認為本月初俄羅斯對從前的間諜發動了攻擊。

英國要普京閉嘴

美國財政部長 史蒂芬·姆欽說，英國發生攻擊事件中的神經毒劑說明了俄羅斯政府採取了膽大妄為和不負責任的行為。

美國，德國和法國支持英國對毒殺事件的立場，即認為本月初俄羅斯對從前的間諜發動了攻擊。四國共同對俄羅斯發出譴責，說這是自二戰結束後首次在歐洲使用神經毒劑發動攻擊。

這些國家呼籲莫斯科對禁止化學武器國際機構透露真相。

俄羅斯否認了上述指控。俄羅斯總統普京已經同其安全委員會召開會議，對俄羅斯所指的英國破壞和挑釁立場表示嚴重關注。

俄羅斯表示將很快對英國驅逐23名俄羅斯外交官的行動做出回應，俄羅斯可能會驅逐在莫斯科和聖彼得堡的英國外交官。

在俄羅斯凖備對英國制裁作出報復行動的時候，英國的新任國防大臣加文·威廉姆森發表任命以來的首次重要講話，他要普京「走開並且閉嘴」，對俄羅斯表示強硬，暗示會採取更多行動懲罰俄羅斯。