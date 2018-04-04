英國女王丈夫入院接受髖部手術

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英國女王的丈夫愛丁堡公爵菲利普親王，將在倫敦市中心的一家醫院接受髖部手術。白金漢宮說，菲利普親王星期二（4月3號）下午被送入英國國王愛德華七世醫院。

去年8月， 96歲的愛丁堡公爵辭去皇室職務退休。

外界未知愛丁堡公爵身體狀況的具體細節。但他缺席溫莎復活節活動據說是由於髖部問題。他近期也未參加溫莎城堡的其它活動。

白金漢宮發佈的聲明說：「將在適當時機發佈進一步的說明。」

王室成員近期事務繁忙。劍橋公爵夫人（凱特王妃）第三個孩子的預產期是本月。5月，哈里王子和演員梅根·馬克爾將舉行婚禮。

退休前的數十年，菲利普親王一直服務女王，同時他在參加大量自己倡導的慈善組織活動。

從1952年到去年，菲利普親王一共單獨出席了22219場公開活動。

退休一個月後，他因「預先存在的疾病」而被感染，作為「預防措施」，被送入私家國王愛德華七世醫院接受治療。

他最後一次單獨出席活動是去年8月2日，當時他以英國皇家海軍陸戰隊儀式性總司令的身份在白金漢宮外會見了海軍隊伍。

此後他與女王一起出現在多個場合，外界也在聖誕節期間在英國王室舉行聖誕家庭聚會的傳統地點見過他。

愛德華七世醫院成立於1899年，這家醫院為女王、威爾士親王和劍橋公爵等其他高級皇室成員提供過治療服務。

菲利普親王大部分時間都身體健康，但在2011年接受過冠狀動脈阻塞手術，2012年接受過膀胱感染治療。

2013年6月，他在倫敦私人診所度過了11晚，並進行了探查性腹部手術。

2014年5月，他在白金漢宮內接受了右手「小手術」。

圖片版權 Reuters Image caption 菲利普親王最後一次單獨出席活動是去年8月2日

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年9月，女王和丈夫一起出席活動

分析

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC醫療和科技事務記者

圖片版權 Getty Images Image caption 國王愛德華七世醫院成立於1899年，並為女王、威爾士親王和劍橋公爵等其他皇室成員的提供過治療服務。

在任何階段做手術都有風險。但不會因為患者年齡，就判斷其不適合手術。

對於像菲利普親王這樣的病人來說，整體健康狀態比年紀更重要。這將是病人和醫生評估手術利弊後決定的。

總體而言，脆弱程度隨著年齡的增長而增加，這確實增加了大手術的風險。

我們不知道菲利普親王正在做什麼類型的髖部手術。

英國大多數髖關節置換手術發生在60歲至80歲之間的患者身上。

然而，也有更大年紀的患者進行這樣的手術。

1995年，女王的母親在95歲時成功進行了髖關節置換手術。