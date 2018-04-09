給寵物狗美容：是愛狗還是害狗？

圖片版權 DANIELA FORSHAW Image caption 這只狗像穿上了「神奇彩衣」一樣

給心愛的寵物狗精心打扮，近年來在西方以及中國都非常盛行。

寵物狗美容店的興起更是助長了這一潮流。

然而，英國動物慈善基金會表示，過分、甚至極端的狗狗美容可能會給狗狗帶來健康方面的威脅，令人不安。

英國防止虐待動物協會（RSPCA）說，越來越多的所謂"狗狗療養所"為寵物狗提供各種諸如面部護理以及"修甲"等服務項目，實際上可能會讓狗感到"害怕以及憂慮"。

寵物狗美容行業雖然近幾年方興未艾，但並沒有任何相關的法律和法規約束。

中國

圖片版權 Wales News Service Image caption 被剃光毛的狗

隨著中國人生活的富有，飼養寵物也開始盛行。在中國，寵物美容店（院）生意也越來越紅火。

隨便在網上搜搜，就可以找到許多為寵物狗提供各種清潔和美容服務。

其中，全套的洗澡內容包括：洗前梳理，正式洗澡，潔眼，潔耳，擠肛腺，剪指甲，洗後梳理吹幹，剔腳底毛。

批評者說，光從字面意義上看去，這些服務就會讓人擔心是否會讓動物感到"不適"。

當孩子養

圖片版權 DANIELA FORSHAW Image caption 丹妮拉·福肖是狗狗美容師

英國一家狗狗水浴療養院告訴BBC，他們提供的療法對狗狗"無害而且好玩"，只要狗狗"快樂和聽話"就行。

但美容師丹妮拉·福肖(Daniela Forshaw)認為，她更擔心狗狗沒有得到足夠的清洗打扮，導致感染、爪甲過長以及"毛髮嚴重粘連"等。

根據英國寵物行業業內人士表示，狗狗療養院可以滿足一些寵物主人想把他們寵物"人性化"的要求。

他們說，越來越多的人把寵物當孩子養，並願意在寵物身上花大把金錢和時間。

圖片版權 VICKY ALLENDER Image caption 維吉養了2隻吉娃娃犬

今年34歲的維吉養了2隻吉娃娃犬， 她每月為愛犬花費500英鎊做各種水浴療法，她不認為有任何問題。

維吉認為，她的愛犬享受這樣的療法，其中一隻叫弗萊德的愛犬，連走路都輕盈了，同時也信心滿滿。

圖片版權 VICKY ALLENDER Image caption 維吉認為弗萊德美容後更有自信了。

狗狗美容師福肖指出，如果你想給你的寵物狗染髮，當然還是要找有資質、受過專業培訓的美容師，並使用規範的、對動物安全無害的產品。

但是，另一位狗狗美容師卡羅爾就不同意給狗狗染髮。她說，他們更注重狗狗的健康，擔心染髮劑會給狗狗帶來傷害。

令人不安

Image caption 卡羅爾在給狗作清潔護理。

英國防止虐待動物協會的發言人表示，過分給動物美容令人不安，因為它可能傳遞這樣一個信息：寵物成為其主人的一個配件裝飾物，而忘記了它們是有感情、聰明的小動物。

該動物保護協會還說："即使染髮產品標上'不會傷害寵物'的標籤，我們也強烈推薦不要給動物染髮。"

與此同時，動物專家表示，如果讓"極端嬌寵打扮"正常化，就會有讓寵物成為人們裝飾物的風險，損害動物的福祉。

英國最大的寵物狗慈善機構負責人說："寵物狗的主人和美容師一定要記得，寵物狗不是用來讓你追隨最新的時尚的。這一點很重要。"

他說，美容必須是出於寵物的所需，而不是別的。