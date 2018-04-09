給寵物狗美容：是愛狗還是害狗？
給心愛的寵物狗精心打扮，近年來在西方以及中國都非常盛行。
寵物狗美容店的興起更是助長了這一潮流。
然而，英國動物慈善基金會表示，過分、甚至極端的狗狗美容可能會給狗狗帶來健康方面的威脅，令人不安。
英國防止虐待動物協會（RSPCA）說，越來越多的所謂"狗狗療養所"為寵物狗提供各種諸如面部護理以及"修甲"等服務項目，實際上可能會讓狗感到"害怕以及憂慮"。
寵物狗美容行業雖然近幾年方興未艾，但並沒有任何相關的法律和法規約束。
中國
隨著中國人生活的富有，飼養寵物也開始盛行。在中國，寵物美容店（院）生意也越來越紅火。
隨便在網上搜搜，就可以找到許多為寵物狗提供各種清潔和美容服務。
其中，全套的洗澡內容包括：洗前梳理，正式洗澡，潔眼，潔耳，擠肛腺，剪指甲，洗後梳理吹幹，剔腳底毛。
批評者說，光從字面意義上看去，這些服務就會讓人擔心是否會讓動物感到"不適"。
當孩子養
英國一家狗狗水浴療養院告訴BBC，他們提供的療法對狗狗"無害而且好玩"，只要狗狗"快樂和聽話"就行。
但美容師丹妮拉·福肖(Daniela Forshaw)認為，她更擔心狗狗沒有得到足夠的清洗打扮，導致感染、爪甲過長以及"毛髮嚴重粘連"等。
根據英國寵物行業業內人士表示，狗狗療養院可以滿足一些寵物主人想把他們寵物"人性化"的要求。
他們說，越來越多的人把寵物當孩子養，並願意在寵物身上花大把金錢和時間。
今年34歲的維吉養了2隻吉娃娃犬， 她每月為愛犬花費500英鎊做各種水浴療法，她不認為有任何問題。
維吉認為，她的愛犬享受這樣的療法，其中一隻叫弗萊德的愛犬，連走路都輕盈了，同時也信心滿滿。
狗狗美容師福肖指出，如果你想給你的寵物狗染髮，當然還是要找有資質、受過專業培訓的美容師，並使用規範的、對動物安全無害的產品。
但是，另一位狗狗美容師卡羅爾就不同意給狗狗染髮。她說，他們更注重狗狗的健康，擔心染髮劑會給狗狗帶來傷害。
令人不安
英國防止虐待動物協會的發言人表示，過分給動物美容令人不安，因為它可能傳遞這樣一個信息：寵物成為其主人的一個配件裝飾物，而忘記了它們是有感情、聰明的小動物。
該動物保護協會還說："即使染髮產品標上'不會傷害寵物'的標籤，我們也強烈推薦不要給動物染髮。"
與此同時，動物專家表示，如果讓"極端嬌寵打扮"正常化，就會有讓寵物成為人們裝飾物的風險，損害動物的福祉。
英國最大的寵物狗慈善機構負責人說："寵物狗的主人和美容師一定要記得，寵物狗不是用來讓你追隨最新的時尚的。這一點很重要。"
他說，美容必須是出於寵物的所需，而不是別的。